Miért fontos Vietnam?

A Nyugatnak megkell értenie, hogy nem egyedül diktálja a gazdasági élet szabályait - mondta a kormányfő. Orbán Viktor közölte, hogy a világ 10 leggyorsabban fejlődő országa között található Vietnam, éppen ezért fontos a kapcsoltok fejlesztése. Nagy gazdasági potenciál van, és jól alakul az együttműködés. Most azon dolgozunk, hogy a kereskedelem mellett a beruházások is felfutnának - tette hozzá. A magyaroknak is van nemzeti büszkesége, és a vietnamiak is óriási nemzeteket vertek meg, és sohasem adták fel - hangsúlyozta a kormányfő.

Szivélyes és eredményes találkozón vagyunk túl a vietnami féllel.

40 határátkelő

Mára csak pozitív elemei maradtak a szlovák-magyar kapcsolatoknak. Mostanra sikerült 40 határátkelőt létesíteni a szlovák-magyar határon - mondta Orbán Viktor. A kormányfő szerint ha a határ öszeköt az jó.

Most egy munkacsoport dolgozik azon, hogyan lehetne tovább fejleszteni a szlovák-magyar határon élők helyzetét.

Sűrű év lesz 2024

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején arról beszélt, hogy sűrű év lesz a diplomáciai szempontól 2024.

Jövő héten érkezik a moldovai kormányfő, mindezzel párhuzamosan zajlik az uniós elnökségre való felkészülés.

Kiemelkedő esemény vol a szlovák kormányfő érkezése, mert negyedszerre választották meg, és 33-szor volt már kétoldalú találkozó - tette hozzá. Örülök, amikor egy régi harcos visszatér

- mondta Orbán Viktor.