ezek a termékek nemcsak súlyos függőséget alakíthatnak ki, hanem az összetételük is ellenőrizetlen. Egy ilyen adásvétel során nem csupán a dohányzásból fakadó káros egészségügyi hatásokkal kell számolni, hanem hibás és kifejezetten veszélyes műszaki megoldásokkal is. A bevizsgálatlan készülékek túlhevülhetnek, felrobbanhatnak ezáltal súlyos sérüléseket is okozhatnak. Továbbá előfordulhat az is, hogy a fizetést követően a vevő meg sem kapja az ellenőrizetlen helyről származó veszélyes terméket.