Zelenszkij szerint működni fognak a megszorítások

Zelenszkij szerint az Európai Unió által Moszkva ellen bevezetett új szankciók valóban csökkentenék Oroszország azon képességét, hogy finanszírozza ukrajnai invázióját.

Oroszország uniós diplomáciai képviselete szerint a legújabb intézkedés azt mutatja, hogy a korábbi erőfeszítések kudarcot vallottak.

A 12. szankciócsomag az orosz eredetű gyémántokra vonatkozó tilalmat, további import- és exporttilalmakat, valamint a kiskapuk bezárására és a szankciók kijátszása elleni küzdelemre vonatkozó szabályok szigorítását tartalmazza - közölte az EU.

Hiány van a tüzérségi lőszerekből

Olekszandr Tarnavszkij dandártábornok, az ukrán hadsereg egyik magas rangú tábornoka, aki az oroszok elleni támadásokat vezette, a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy

a frontvonalbeli csapatok folyamatos hiánnyal küzdenek a tüzérségi lövedékekből

- különösen a szovjet 122 mm-es és 152 mm-es lőszerekből -, és a külföldi segítség hiánya miatt egyes katonai műveleteket megszakítottak.

Az ukrán katonák elhagyták a védelmi állásokat

Az ukrán fegyveres erők Novomihajlovka közelében több állást is elhagytak. Yan Gagin vezető tanácsadó szerint Novomihajlovka közelében nehéz dolga van az ellenségnek.

Az ukrán csapatok felhagytak több pozícióval a védelmi vonalon, Novomikhailovka falu közelében.

Az ukrán fegyveres erők kénytelenek voltak visszavonulni számos pozícióból az első védelmi vonalnál.

Korábban az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy Novomihajlovka térségében az ukrán fegyveres erők hét támadását verték vissza, és mintegy száz személyt és felszerelést semmisítettek meg.

Újabb kárpátaljai áldozatot követelt a háború

A csatatéren vesztette életét Ivan Milcsevics. A szomorú hírt a Rahói kistérség jelentette be a Facebook-oldalán december 18-án - írja a karpatalja.ma hírportál.

Itt próbál területet foglalni az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg folytatja a támadó hadműveleteket a Kupjanszk-Szvatove-Kreminna vonal mentén - írta legfrissebb elemzésében az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).

Az oroszok próbálják elfoglalni a Luhanszki terület fennmaradó részét, valamint próbálnak benyomulni a harkivi területre - írta az ISW.

Ukrán páncélosokon ütött rajta az orosz légierő

Az orosz légierő Szu-25-ös vadászgépekkel csapást mért ukrán katonákra és páncélozott járművekre Krasznoliman irányában - írta a TASZSZ az orosz védelmi minisztériumra hivatkozva.

Félelmetes méreteket öltött a mozgósítás Ukrajnában (videó)

A kijevi parlament új mozgósítási törvényt készül elfogadni, amelynek értelmében sokan elveszíthetik a szolgálatteljesítés alóli mentességüket. Jövőre katonai nyilvántartásba veszik a nőket is, akiknek kötelező alapkiképzésen kell majd részt venniük, és ezentúl be is sorozhatják őket. Közben egyre kegyetlenebbül zajlik az embervadászat az ukrán városokban: boltokat, piacokat, éttermeket és edzőtermeket vesznek körül a fegyveres toborzók, ahonnan minden hadkötelest magukkal hurcolnak - írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt napokban kegyetlen mozgósításba kezdtek a katonai hatóságok Ukrajnában. A különböző megyékbe több száz fős, jól felfegyverzett kommandókat küldött a kijevi vezetés, ahol azok felforgattak mindent. A sisakos, golyóálló mellényes, gépfegyveres sorozók nem szégyenlősködtek Kárpátalján sem, ahova a helyi – részben még szabad – sajtó értesülései szerint 250-en érkeztek.

Először Ungvár, Munkács, Beregszász és Huszt edzőtermeibe törtek be váratlanul hadkötelesek után kutatva, majd ezt követték az éttermek, a szupermarketek, a benzinkutak és termálfürdők. A 18 és 60 év közötti férfiakat kérdés nélkül magukkal vitték.

Több mint nyolcezren jöttek tegnap Ukrajnából

Magyarország területére tegnap az ukrán-magyar határszakaszon 4957 fő, a román-magyar határszakaszon belépők közül 3818 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett - közölte a legfrissebb adatokat az Országos Rendőr-főkapitányság.

A beléptetettek közül a rendőrség 52 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében - áll a tájékoztatásban.

Csaknem 40 ezer elesett orosz katonát azonosítottak

A Mediazona a BBC Oroszországgal közösen, nyílt forrású kutatással megerősítette 39 424 orosz katona nevét, akiket Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdete óta öltek meg - írta a Kyiv Independent.

Idén még egy amerikai csomagot kap Ukrajna

Az amerikai kormányzat ebben az évben még egy katonai támogatási csomagot tud összeállítani Ukrajnának a rendelkezésre álló keretből, azt követően elfogy a pénz - jelentette ki a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője.

John Kirby elmondta, hogy a források megszűnése érinti az amerikai katonai készletek visszatöltését is, ugyanis

az ukrajnai támogatások túlnyomó részét a hadsereg raktáraiban rendelkezésre álló eszközökből hívják le

és juttatják el Ukrajnába. Azt is megállapította, hogy az Ukrajna számára elküldött katonai eszközök pótlása az amerikai védelmi ipar számára munkahelyeket teremt, és segít a gyártósorok bővítésében.

