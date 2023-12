Cikkünk frissül!

Az izraeli hadsereg újabb Hamász-alagutakat keres a Gázai övezetben

Az izraeli hadsereg újabb, a Hamász palesztin iszlamista szervezet építette alagutakat keres a Gázai övezetben – jelentette a Walla hírportál katonai beszámolókra hivatkozva kedden.

A közlések szerint a hadsereg tovább mélyíti szárazföldi hadműveletét a Hamász ellenőrizte Gázai övezet déli részén, ahol információi szerint jelentős föld alatti alagútrendszerek vannak, melyekben a palesztin szélsőséges szervezet október 7-i terrortámadását megszervező vezetők is bujkálnak. Úgy értesültek, hogy ott rejtőzködhet a Hamász gázai főnöke, Haníje Szinuár is, és túszokat is találhatnak a járatrendszer feltárásával az izraeli katonák, ahogy az övezet északi részén történt.

Izraeli katonák a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei által használt alagút bejáratánál, a Gázai övezet északi részén fekvő Bét-Hanúnban, az erezi határátkelőhely közelében 2023. december 17-én

Fotó: Atef Szafadi / Forrás: MTI/EPA

A katonai közlések szerint fokozatosan újabb területekre terjed ki a szárazföldi manőver a Gázai övezet déli részén, megpróbálják elfoglalni a Hamász ottani katonai irányítóközpontjait.

Az izraeli hadsereg továbbra is osztogat szórólapokat is, melyeken felszólítják a palesztinokat, hogy költözzenek a harcok idejére Hán-Júnisztól nyugatra és délre, hogy megelőzzék és minimalizálják a civilek bántódását.

Az övezet déli részéről származó videofelvételek hatalmas pusztítást mutatnak az ott feltárt középkori, mameluk kori építészeti maradványokban, Hán-Júnisz jelentős turisztikai látványosságában.

Az izraeli hadsereg kedd reggel nyilvánosságra hozta egy 31 és egy 24 éves katona nevét, akik hétfőn elestek a Gázai övezet északi részén folyó harcokban.

Közvélemény-kutatás: a francia muszlimok közel fele szimpatizál a Hamásszal

A The Algemeiner által leközölt friss közvélemény-kutatás szerint a francia muzulmánok majdnem fele úgy véli, hogy az október 7-i Hamász-pogrom „az elnyomás elleni ellenállás aktusa” volt, míg majdnem minden ötödik kifejezte együttérzését az atrocitások iránt – derült ki a francia vezető közvélemény-kutató, az Ifop hétfőn közzétett új felméréséből.

A felmérés összehasonlította a francia muzulmánok álláspontját az izraeli-palesztin konfliktusról a francia lakosság általános véleményével, jelentős különbségeket tárva fel a Hamász megítélésében.

Arra a kérdésre, hogy jelenleg együttérzékenek-e a Hamásszal, a válaszadók 19 százaléka válaszolt igennel, míg az általános népesség körében erre mindössze három százalék felelt igennel.

A palesztinok mellett tüntetnek Párizsban 2023. október 22-én

Fotó: Christophe Petit Tesson / Forrás: MTI/EPA

A muszlim válaszadók többsége, 56 százaléka azt mondta, hogy nem támogatja de nem is ellenzi a Hamászt, további 25 százalékuk pedig elutasította. A lakosság körében az emberek 54 százaléka nyilvánította ki ellenszenvét a Hamász iránt, míg további 43 százalékuk a kérdésben semleges álláspontot foglalt el.

Amikor arra kérték őket, hogy jellemezzék a Hamász atrocitásait, a muszlim válaszadók 45 százaléka „gyarmatosítással szembeni ellenállásnak” minősítette őket azokat. További 26 százalékuk nevezete „háborús bűnnek” az október 7-i atrocitásokat, további 29 százalék pedig „terrorcselekményeknek”, ami többé-kevésbé egyenlő megoszlást jelez a megkérdezett muszlimok között.

A Mandiner teljes cikke ITT olvasható el.

Izrael-ellenes tüntetők rémisztegetik a Mikulásra váró gyerekeket (videó)

Izrael-ellenes és palesztinbarát tüntetések zavarják meg a karácsonyi nagybevásárlást tartókat Kanada-szerte, akik ráadásul a gyerekeket is megrémisztik, akik sorbanállnak, hogy a Mikulás ölébe ülve elmondják, hogy mit szeretnének kérni karácsonyra.

Egy ottawai bevásárlóközpontban a tüntetők kiabáltak és doboltak, a nagy hangzavartól megijedt gyerekekre pedig csupán ennyit reagáltak a szülőnek:

Ha az önök gyerekei félnek, képzeljék el, mit érezhetnek a palesztin gyerekek.

Az egyik felvételen az is látszik, hogy a Mikulás legalább annyira megdöbbent a tüntetőkön, mint a térdére ültetett kisbaba. Az aktivisták azt skandálták, hogy „Jézus palesztin volt”, hívja fel rá a figyelmet a Rebel News hírportál.

A V4NA teljes cikke ITT olvasható el.

Újabb katonákat vesztett az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg közölte, hogy két katonát vesztettek hétfőn a Gázai övezetben zajló harcokban. Mindkét katona tartalékos volt. Két másik katona megsebesült.

Rajtaütés a gázai kórházon

Izraeli csapásokról számoltak be a Gázai övezetben az éjszaka folyamán, ami újabb palesztin halálos áldozatokhoz vezetett. Orvosi források az Al Jazeerának elmondták, hogy az izraeli erők rajtaütöttek a gázai al-Ahli kórházon.

Koalíció a Vörös-tengeri támadások ellen

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter bejelentése szerint több ország közösen fog járőrözni a Vörös-tengeren, hogy kivédjék a houthi támadásokat. A kezdeményezésben Bahrein, Kanada, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Kanada, Norvégia, a Seychelle-szigetek, Spanyolország és az Egyesült Királyság vesz részt - írta az al Jazeera.

Ez történt hétfőn: