A Momentum után a Demokratikus Koalíció (DK) is azt a Street Fluence Kft.-t bízta meg a plakátkampányával, melynek vezetője az a Sárándy Rajmund, akinek egy másik cége, a FelitunoMedia Kft. a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és az egykori titkosszolgálati miniszteréhez köthető DatAdat-cégcsoporton keresztül kapott pénzt abból a több mint négymilliárd forintból, mely az Action for Democracy nevű fedőszervtől a balliberális ellenzékhez köthető szervezetekhez és cégekhez érkezett – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az október közepén kötött szerződés szerint a DK összesen ötszáz darab „S&D policy témájú” óriásplakát kihelyezését rendelte meg a Street Fluence Kft.-től november 1-től 30-ig. A szerződésből az is kiderül, hogy a plakátkampány bérleti díja 78 ezer forint plakátonként, összesen 39 millió forint, amihez még hozzáadódott 2,5 millió forint gyártási költség is. A kormányhivatal honlapjára feltöltött megállapodásból az is kiderül, hogy

a kampányt a párt nem Magyarországról rendelte meg, a bérlő a European Parlament S&D Group Hungarian DK legation, azaz az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, a bérlő képviseletében pedig Rónai Sándor, a DK EP-képviselője járt el.

A szerződéshez kifizetési számlát nem mellékeltek, így azt nem tudni, ki írta alá a csekket, de az biztos, hogy a DK jóval a piaci ár alatt jutott plakátfelülethez, csakúgy, mint a Momentum, amely szeptemberben kötött szerződést a Street Fluence-szel.