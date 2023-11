Az is beazonosítható a jelentés szerzői szerint, hogy egy 40-059 nevű banda, illetve egy másik, a 313-as kódnevű csoport állnak gyakorlatilag az összes délvidéki, embercsempészek közötti fegyveres összetűzés mögött. Ahogy arról a magyarországi média is beszámolt, nemrégiben a szerb rendőrökre is rálőttek a csempészek.

Sőt, magyar határvadászokra is céloztak már a határ túloldaláról, miközben rendszeresen verbálisan és fegyverekkel is fenyegetik a határ magyarországi őrzőit. Október 20-án hajnali kettő óra előtt tíz perccel például sorozatlövést adtak le – feltehetően célzatosan a levegőbe – miközben a magyar oldalon négy határvadász éppen kilenc migránst tartóztatott fel.

Szerb rendőrök migránsokat vesznek őrizetbe a magyar határnál levő Horgosnál 2023. október 29-én

Fotó: - / Forrás: MTI/AP/Szerb belügyminisztérium

Innentől fogva – ha ez a tevékenység a jövőben is működőképes lesz – az embercsempészek bevételei tehát részben a terrorizmus finanszírozására, vagy akár a helyi hatóságok korrumpálására, illetve további fegyverek beszerzésére is mehetnek majd.

Mindemellett talán a legsúlyosabb eddig kiderült információ az, hogy van olyan közel-keleti terrorszervezet, amely teljes embercsempész-hálózatot vásárolna a Balkánon.

A teljes cikk ITT olvasható el.