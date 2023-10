A polgárőröknek nem kell elmondani, miért a veszélyek korát éljük, hiszen segítették a Covid-járvány elleni védekezést, ott vannak a déli határon, bármilyen természeti csapás esetén, vagy akár helyi események biztosításánál – mondta Rétvári Bence. Hozzátette,

minden polgárőr tevékenység középpontjában a biztonság áll.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond az Országos Polgárőr Szövetség október 23-i ünnepségén Budapesten, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi úti III. sz. objektumában 2023. október 21-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A biztonság azonban mind több országban egyre nagyobb veszélybe kerül, ezért fontos a polgárőrök tevékenysége és az együttműködés az állam és a polgárőrség között – folytatta az államtitkár. Úgy fogalmazott, a polgárőrség „a rendszerváltás egyik sikerterméke”, sokakban megvan az a készség, hogy a biztonság érdekében saját szabadidejükből kisebb-nagyobb részt feláldozzannak a többiek érdekében.

A jövő évi költségvetés 168 milliárd forinttal növeli a rendvédelemre, közbiztonságra fordított forrásokat

– közölte Rétvári Bence. Elmondta azt is, hogy ma mintegy háromezerrel több rendőr teljesít szolgálatot, mint 2010-ben. A polgárőrség és a rendőrség együttműködése jó, és már törvényi formát is öltött, a polgárőrök így jogszabályi keretek között láthatják el a feladatot, a közös járőrszolgálatot a déli határnál – fűzte hozzá, leszögezve, nagy szükség van a munkájukra.

Az államtitkár kitért arra, hogy

Európában újra határok emelkednek.

Amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, úgy gondoltuk, ez olyan biztonságos és egységes térség, amelyben már nincs szükség belső határellenőrzésre – jegyezte meg Rétvári Bence.

Rámutatott arra, hogy a tagállamok - Franciaország, Németország, Ausztria, Dánia, Olaszország, Csehország, Lengyelország, Svédország és Szlovénia - most sorra vezetnek be határellenőrzést. Az eddig egységes Európai Unió tagállamai több mint húsz határellenőrzési intézkedést vezettek be - közölte az államtitkár.

Az átjárható, szabad térség repedéseket szenvedett, olyan borús helyzetben van, mint az unió létrejötte óta még soha

– állapította meg.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b) és Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke (b2) elismerést ad át a szervezet október 23-i ünnepségén Budapesten, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Maglódi úti III. sz. objektumában 2023. október 21-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Hangsúlyozta: elvileg ideiglenes intézkedésekről van szó, de akik bevezették, arra készülnek, hogy ameddig az illegális migrációnak és a terrorfenyegetettségnek ez a szintje fennáll, ezeket az ideiglenesnek mondott intézkedéseket hosszú távon fenntartják.

Nem csupán kényelmi szempontból hátrányos a határellenőrzés, hanem versenyképességi szempontból is, hiszen az áruk és a munkaerő szabad áramlását is akadályozza

– tette hozzá Rétvári Bence. Kiemelte:

a háttérben az áll, hogy a tagállamok nem tudták megvédeni a közbiztonságukat, a terrorfenyegetettség olyan mértékű, hogy azt korábban senki sem gondolta volna.

Magyarország azonban védi a külső határt

– hangoztatta. Kijelentette, hogy aki megvédi a külső határt, annak nem kell belső határt építeni. Belső határt annak kell építeni, aki nem járul hozzá a külső határ védelméhez.

Az államtitkár azt mondta, „migránsmágnesként” működnek a különböző európai uniós javaslatok, de már az Európai Unió vezetői is azt mondják, amit a magyar kormány 2015-ben - hogy mivel átjárhatók a külső határok, belső határt kell építeni -, csak nem úgy cselekednek.

És a fenyegetettség csak nő és nő

– mondta Rétvári Bence. Beszélt arról, hogy aki legálisan érkezik Európába, kétszázezer forintért tud repülőjegyet venni, aki viszont illegálisan, az 2-5 milliót fizet az embercsempészeknek.

A legális érkezés olcsóbb, egyszerűbb, biztonságosabb, mégis elsöprő többségük embercsempészek segítségével érkezik

– mutatott rá az államtitkár. Egyre inkább afgán csoportok veszik kézbe a migráció teljes szervezését, és egyre szervezettebben játsszák ki az unió jogszabályait - jegyezte meg.