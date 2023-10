Dömötör Csaba azt mondta: a kérdések egy része Magyarország biztonságával kapcsolatos.

"Nagy a nyomás rajtunk, hogy adjunk több pénzt az orosz-ukrán háborúra, ez nem éppen a béke irányába mutat" - fogalmazott.

Hozzátette, emellett azt is el akarják érni, hogy a kormány fogadja el az új migrációs csomagot, ami nemcsak a migránsok szétosztásáról szólna, hanem arról is, hogy még a menekültkérelmek elbírálása előtt be kellene fogadnunk a bevándorlókat, annak minden következményével.

Nem lehet eltúlozni ennek jelentőségét, ha tudjuk, Európában újabb terrortámadások történtek, és most már lövöldöznek is a déli határunknál

- hangsúlyozta Dömötör Csaba.