Ezek között van vesztegetés elfogadása, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, és közhivatallal való visszaélés gyanúja is. A Bama.hu szerint már önkormányzati képviselőket is kihallgattak, egészen magas szinten nyomoznak már az ügyészek, rengeteg iratot kértek be, nem kizárt, hogy hamarosan gyanúsítás(ok)ra is sor kerül.

A keddi közgyűlésen ennek megfelelően „maffia”, „hivatali visszaélés”, „korrupció”, „6 bűnügy”, „lakásmutyi” és „korrupció” feliratokat emeltek fel magasba a demonstrálók. Előttük ott ült az MSZP-s Csaba István, Sík László Lajos, Schmuck Roland, a DK-s Kunszt Márta, Auth István és Siposné Bikali Éva, az Öt-torony részéről Ágoston Andrea – aki szerint ez csak „színjáték”–, P. Horváth Tamás, a jobbikos Fogarasi Gábor, valamint Fürj Csaba.