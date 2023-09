Cikkünk frissül!

175 millió dolláros kiegészítés

Az amerikai külügyminiszter látogatásával párhuzamosan a Pentagon egy 175 millió dolláros katonai támogatási csomagot jelentett be. Ez utóbbiban szegényített uránt tartalmazó 120 milliméteres páncéltörő harckocsilövedékek is vannak az Ukrajnának januárban ígért 31 darab amerikai gyártmányú Abrams páncéloshoz. A csomag ezen felül az ukrán légvédelem erősítését szolgáló eszközöket, HIMARS-rakétavetőkhöz való lövedékeket és egyéb tüzérségi lőszereket is tartalmaz.

McDonald's-ba vitték vacsorázni az amerikai minisztert

Kijevi tartózkodása során Antony Blinken amerikai külügyminisztert elvitték egy McDonald's-ba. Ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával vacsorázva azt mondta: "A McDonald's-ban dolgozó barátaink nagyon szerettek volna visszatérni Ukrajnába, Kijevbe. Azt mondtuk egymásnak, ha legközelebb Kijevben járok, esélyt kell kapnunk arra, hogy benézzünk."

A két miniszter visszafogottan "vacsorázott", mindössze egy adag sültkrumplit és egy pitét kértek.

Az amerikai külügyminiszter Kijevben

Antony Blinken szerdai kijevi látogatásán kijelentette, hogy biztatónak látja Ukrajna ellentámadását. Az amerikai külügyminiszter meglepetésszerű látogatást tett az ukrán fővárosban, hogy bejelentse a háborús erőfeszítések finanszírozásának új hullámát.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter vonaton utazik Kijevbe 2023. szeptember 6-án

Fotó: Brendan Smialowski / Forrás: MTI/AP/AFP Pool

"Biden elnök megkért, hogy jöjjek el, erősítsem meg határozottan a támogatásunkat, és biztosítsam, hogy maximalizáljuk az általunk és más országokban tett erőfeszítéseinket az ellentámadás azonnali és hosszabb távú kihívása érdekében" – mondta Blinken egy sajtótájékoztatón.

Bejelentett egy újabb, több mint egymilliárd dollár értékű amerikai segélycsomagot, amely egyebek között 665 millió dolláros katonai és polgári biztonsági támogatást tartalmaz. "Továbbra is ki fogunk állni Ukrajna oldalán" - hangsúlyozta Blinken.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter (b) fogadja amerikai hivatali partnerét, Antony Blinkent Kijevben 2023. szeptember 6-án

Fotó: Brendan Smialowski / Forrás: MTI/AP/Pool/AFP

Közös lőszerbeszerzés

Németország, Hollandia és Dánia tárgyalásokat folytat lőszerek közös beszerzéséről, miközben a nemzetek igyekeznek pótolni fogyatkozó készleteiket Ukrajna ellátása érdekében.

"Németország készen áll arra, hogy megnyissa a keretszerződéseit partnereink előtt, ahogy azt Boris Pistorius védelmi miniszter az év elején ígérte" - mondta egy forrás a Reutersnek.

A forrás nem utalt a lőszer típusára, sem a mennyiségére.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. szeptember 6-án az ukrán-magyar határszakaszon 6576 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5986 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 143 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.