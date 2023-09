Szólt arról is, hogy az embercsempészek a Törökországból Németországig tartó útra fejenként 5,2 millió forintnyi összeget is elkérnek a migránsoktól.

Kitért az államtitkár a szlovák-magyar rendőri együttműködésre is, amely szintén a közös járőrözésre és az illegális migráció megfékezésére jött létre.

Azt mondta, hogy az illegális migráció jelentette problémák megoldására Magyarország mintául szolgál az Európai Uniónak: el kell menni egy távolabbi határhoz, s ott megpróbálni kezelni a helyzetet, ezért jó lenne, ha az európai országok összefognának.

Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a magyar rendőrök egy hónapig teljesítenek szolgálatot Szerbiában, és a munkájukkal nagyon elégedettek a helyiek, hiszen professzionálisan látják el feladataikat.