Augusztus utolsó hétvégéjén is kitart a kánikulai idő Szombaton és vasárnap a legmelegebb órákban akár 32-38 Celsius-fok is lehet, és csak néhol fordulhat elő zápor-zivatar – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Pénteken jellemzően napos idő várható fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, ugyanakkor délutántól a nyugati, északnyugati, északi tájakon már gomolyfelhők is képződnek, és ott a határok mentén néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 36 fok között alakul. Szombaton napos időre kell számítani kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, és legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül. A hajnali 16-23 fokról délutánra 32 és 38 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap is napos idő várható kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, és legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő. A délutáni, esti óráktól az Észak-Dunántúlon az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A minimum 17 és 24 fok között várható, a maximum-hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.