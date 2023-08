Diáktüntetés 23 perce

Fiatalokat kihasználva gyűjtenek pénzt egy hivatalosan nem bejegyzett szervezet nevében

A diáktüntetések mögött álló, hivatalosan be sem jegyzett szervezet, az Egységes Diákfront égisze alatt gyűjtenek pénzt azok a civil szervezetek, szakszervezetek, amelyek nem is szorulnak adományokra. Ezek az alapítványok, egyesületek a diákokat felhasználva és kihasználva gyűjtenek pénzt, de nagy kérdés, hogy ezt mire is költötték valójában.

Az új pedagóguséletpálya-törvény ellen tartott vonulásos demonstrációt az ADOM Diákmozgalom, a Civil Közoktatási Platform és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) 2023. június 5-én Forrás: Magyar Nemzet Fotó: Havran Zoltán

Az Egységes Diákfront által meghirdetett demonstrációt támogatja többek között a baloldalhoz kötődő Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), a Civil Bázis Egyesület, valamint a Dialógus az Oktatásért nevű szervezet. Az Egységes Diákfront szervezet a kalapozásból ezúttal a következő tüntetés megszervezését akarja finanszírozni, mert állításuk szerint támogatóik segítsége nélkül a demonstrációk lebonyolítása nem fog menni. Az adományokat a Magyarhang Nonprofit Kft., vagyis a Soros Györgyhöz köthető aHang gyűjti, az a cég, mely évek óta rendszeresen részt vesz különböző baloldali események támogatásában. Az aHang vezetője egyébként az a Varga Máté, aki a diáktüntetéseket lelkesen támogató Civil Kollégium Alapítvány (CKA) igazgatója is egyben. Nos, a CKA egy igen jól menő alapítvány, 2021-ben például közel 195 millió forintnyi támogatásból gazdálkodhatott, ez az összeg egy évvel korábban több mint 200 millió forint volt. Az is nyilvánossá vált, hogy a CKA csaknem 2,5 millió dollár (csaknem egymilliárd forint) támogatást kapott a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól – tudta meg a Magyar Nemzet.

A PDSZ tavaly több mint 76 millió forint támogatást kapott, míg az MKKSZ bevétele tavaly 53 millió forint volt. A fentiekből kitűnik, hogy a diáktüntetések támogatói egyáltalán nincsenek rászorulva a fiatalok adományaira, hogy tovább hallathassák a hangjukat. A teljes cikk ITT olvasható.

