Tegnap Brüsszelből sok rossz hír mellett egy jó hír is érkezett – kezdte a mai kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A tájékoztatót ezúttal Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárral tartja a miniszter, aki szerint van esély arra, hogy országok egy csoportja blokkolja a migránskvótákról szóló tervek előrehaladását. Minden fajta elosztási mechanizmus elfogadhatatlan – szögezte le a miniszter, jelezve, hogy várhatóan a következő években lényegesen nagyobb lesz az Európára nehezedő migrációs nyomás, mint eddig.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette:

minden fajta elosztási mechanizmus elfogadhatatlan.

– A jelenlegi migrációs javaslatok, amely a bizottság és a tanács asztalán vannak, azok Európa érdekeivel ellentétesek. Nem tartalmaznak garanciát a határvédelemre. Az Európára erősödő migrációs nyomás jóval nagyobb lesz, mint eddig volt – mondta. Kiemelte: Magyarország eddig több mint 650 milliárdot költött határvédelemre, ennek kevesebb mint 1 százalékát térítette meg az EU.

Ha jól működő határvédelmet akarunk, akkor a bizottságnak ehhez hozzá kell járulnia a tárcavezető szerint.

Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a pedagógusoknak

A miniszter kiemelte: miután teljesítették az igazságszolgáltatási mérföldkövet, a hétéves költségvetésből a kifizetéseknek nem lehet akadálya, ezért számlákat küldtek az Európai Bizottságnak, összesen 238 millió euró összegű költségnyilatkozatot a 2021-2027-közötti programozási időszak operatív programjaiból, azaz a hétéves költségvetésből.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (j) és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. július 27-én

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Mint mondta, ennek az összegnek az EU a 85 százalékát kell finanszírozza, ami 202 millió eurót jelent, ezek egyébként olyan pénzek, amiket a magyar költségvetés már előfinanszírozott. Az Európai Bizottságnak 90 napja van arra, hogy a feljogosító feltétel megtörténtté teljesítését visszaigazolja, és 60 napja van a költségnyilatkozat feldolgozására és a források utólagos megküldésére.

A miniszter tájékoztatása szerint, ha Brüsszel fizet, hamarosan sor kerülhet a tanárok újabb béremelésére is. Év elején 10 százalékkal emelte a pedagógusok fizetését a kormány, ez nőhet 25 százalékra, ha megérkeznek a források.

– Brüsszel 800 milliárd forinttal tartozik a magyar pedagógusoknak – erősítette meg Gulyás Gergely. Hozzátette, hogy emellett 650 milliárd forintot költött eddig a magyar kormány a határvédelemre, ennek kevesebb mint egy százalékát térítette meg eddig Brüsszel.

Idén is növekedhet a gazdaság, már októberre egyszámjegyű lehet az infláció

A gazdasági kérdésekre térve Gulyás Gergely úgy fogalmazott: látják a fényt az alagút végén, jó gazdasági kilátásokkal számolhatnak. Az év egészére reálisnak tűnik a legalább egy vagy másfél százalékos gazdasági növekedés. Ennek eredményeként az inflációt is sikerülhet letörni.

Ha minden jól megy, már októberre egy számjegyű lehet az infláció.

Beszélt arról is, hogy augusztus elsejétől hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya, a kormány pedig augusztustól 15 százalékosra emeli a kötelező akciózás mértékét, ezzel is elősegítve az infláció letörését.

Az ukrán ellentámadás nem hozott érdemi eredményeket

A kormány áttekintette az orosz-ukrán háború jelenlegi helyzetét is. – Ennek a legnagyobb jelentősége abból a szempontból van, hogy amit ma látunk az a háború hosszútávú kimenetelével kapcsolatban spekulációra ad lehetőséget – mondta Gulyás Gergely.

Mint kifejtette, eddig több mint 310 ezren vesztették életüket a háború során,

de mint mondta, ennél lényegesen nagyobb becslések is vannak. Az ENSZ adatai szerint közel 10 ezer fő a civil áldozat. Az oroszoknak lényegesen nagyobb a tartaléka, de több a vesztesége is.

Az ukrán ellentámadás, amely július 5-én indult meg, eddig érdemi eredményeket nem hozott.

Az látszik, hogy a frontvonal védelmi képessége mindkét oldalon magas – tette hozzá. A tárcavezető szerint mindez együttesen arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar kormány álláspontja megalapozott, amikor a béketárgyalásokra, a tűzszünetre hívja fel a figyelmet. A miniszter szerint minden nemzetközi szereplőnek ez lenne az érdeke, ugyanis ez az egyetlen megoldás arra, hogy az öldöklés befejeződjön.

Sokkal többen jelentkeztek a vidéki egyetemekre idén

– Több mint 126 ezren felvételiztek, és közel 95 ezer hallgató nyert felvételt a felsőoktatásba idén.

Ez azt jelenti, hogy 43 százalékkal nőtt a vidéki egyetemekre felvett hallgatók száma, 34 százalékkal nőtt a műszaki, természettudományi, és informatikai területre felvettek száma.

Tíz felvett jelentkezőből nyolc hallgató állami ösztöndíjjal kezdheti meg a tanulmányait. Ez a pozitívum a pedagógusképzést is érinti. 10514 jelentkezőt vettek fel, ez az elmúlt hat év legmagasabb száma. A tanárképzés esetében huszonkilenc százalékos a növekedés – kommentálta a felvételi ponthatárok kihirdetését a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ukrajnába továbbra sem szállítunk fegyvereket

A kormányinfón Gulyás Gergely most is válaszolt az újságírók kérdéseire.

Arra a felvetésre, hogy Brüsszel 20 milliárd eurót követel a tagállamoktól Ukrajna felfegyverzésére, a miniszter közölte: hazánk eddig is és ezután is számtalan formában fogja támogatni a megtámadott Ukrajnát.

Fegyvereket azonban nem szállítunk és ehhez pénzügyi támogatást sem fogunk nyújtani.

– Az uniós költségvetésből nem tudunk nem EU-s tagállamot támogatni. Addig egészen biztosan nem, ameddig valamennyi tagállam az őt megillető költségvetési forrásokhoz nem jutott hozzá – jelezte a miniszter.

Maradnak a rezsicsökkentett árak

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely megerősítette, hogy augusztus elsejétől továbbra is maradnak a rezsivédelmi árak. Azt is tisztázta, miszerint nincs realitása annak, hogy a soros magyar uniós elnökségre ne kerüljön sor.

A budapesti tömegközlekedés vonaljegyeinek és a budapesti vízdíj emelése kapcsán a miniszter kiemelte:

a magyar kormány a jelenlegi helyzetben nem támogatja azt, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalnia.

Mint mondta, a kormány nagy áldozatot vállal azért, hogy a magyar embereknek ne kelljen többet fizetniük a rezsiért.

– A jogszabályokban megjelentettük. Minden termék, amely árstop alá esett, akciós termék lett. Ezek esetében 10-ről 15 százalékra nő az akció mértéke – válaszolt arra a kérdésre Gulyás, hogy mikor döntenek a kötelező akciózásról.

– Bizonytalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy a magyar ember fél pohár bornál meg tud állni, így én a zéró tolerancia pártján vagyok. A szaktárcának van lehetősége arra, hogy ezt felülvizsgálja – válaszolt arra a kérdésre, hogy felülvizsgálnák-e a zéró alkoholtoleranciát autóvezetés esetén.

Nem fogjuk ünnepelni Trianont

A miniszterelnök tusványosi beszédével kapcsolatos nemzetközi reakciókkal kapcsolatban azt mondta,

Orbán Viktor nem tett olyan kijelentéseket, amilyeneket felrónak neki, és amelyekkel kapcsolatban kifogásokat megfogalmaztak meg vele szemben Szlovákiában vagy Romániában.

Azzal kapcsolatban, hogy az ideiglenes szlovák miniszterelnök, Ódor Lajos azt mondta, hogy Magyarországtól nem szakítottak el területeket, Gulyás Gergely úgy reagált: pedig ez történelmi tény.

– A trianoni békediktátumot nem mi kértük, hanem a nagyhatalmak ránk kényszerítették. Valakinek ez új információt jelent? – tette fel a kérdést a miniszter. Hozzátette, a kormány elfogadja a mostani helyzetet,

de azt ne kérje tőlünk senki, hogy a trianoni döntést meg is ünnepeljük.

– Azért hoztuk létre a határvadász századokat, hogy meg tudjuk védeni a határt, akár erővel is – válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a kormány válasza arra, hogy Szerbiában rendőrökre is tüzet nyitnak a migránsok. A miniszter szerint egy ország nem ország, ha nincsenek határai, de ezt Brüsszelben nem ismerik el, ahogy azt sem, hogy a határt minden eszközzel, akár erőszakkal is meg kell védeni.

A svéd NATO-csatlakozás kapcsán az RTL kérdésére a miniszter közölte: szükségtelen, hogy rendkívüli ülést tartsanak, majd a rendes ülésszakban napirendre veszik a témát. Mint mondta, a kormány benyújtotta az Országgyűléshez a ratifikációt, de a Fidesz-frakcióban továbbra sincs teljes egyetértés.

Kiderült az is, hogy jelenleg egy 1200 milliárd forintos vasútfejlesztési programon dolgozik a Közlekedési Minisztérium. A miniszter szerint ezeknél a fejlesztéseknél arra kell tekintettel lenni, hogy melyek azok a vonalak, amelyeket a legtöbben használják.

A miniszter elmondta: nem megengedhető, hogy egy magyar politikus külföldről fogadjon el pénzt, utalva Karácsony Gergelyre és a 99 Mozgalom körül kialakult botrányra.

Budapest pénzügyi helyzetéről Gulyás Gergely úgy fogalmazott: az ország leggazdagabb önkormányzata, amely még 2019-ben jelentős többletet örökölt, nehezen mehet csődbe, de ahelyett, aki erre a bravúrra képes, érdemes lesz a budapestieknek egy jobb csődgondnokot keresni.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az adatok szerint minden idők legjobb turisztikai szezonjával számol a Balaton. A számokat tekintve: a főszezonban eddig több mint 700 ezer vendége volt a Balatonnak június elseje és július közepe között. Idén eddig 2 millió 400 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ez 98 százaléka a 2019-es rekordévinek.

A miniszter kiemelte az Erasmus-megállapodással kapcsolatban, hogy október végéig megegyeznek az Európai Bizottsággal.