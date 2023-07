A rezsicsökkentés marad

Szó sem lehet a családtámogatások csökkentéséről, és végképp fel sem merülhet a rezsicsökkentés eltörlése – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az európai szemeszterben Magyarországnak megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban.

Gulyás Gergely elmondta, Brüsszel számtalan követelést fogalmaz meg Magyarországnak gazdasági területen is, ez igaz a helyreállítási alapra, valamint az európai szemeszterre is, amely az európai uniós tagállamok gazdasági kormányzását minősítő rendszer.

Hozzátette: az európai szemeszterben a Magyarországnak tett ajánlások között szerepel a hatósági energiaárak megszüntetése, azaz a rezsicsökkentés felszámolása, Magyarországnak ezen kívül meg kell vizsgálnia a családügyi, az oktatási, az egészségügyi kiadásokat.

Közölte, Magyarország ezeket a vizsgálatokat el fogja végezni, de Brüsszel ezen kiadások felülvizsgálatakor semmilyen kötelező elvárást nem írhat elő, amely az e területekre fordított összegek csökkentését indokolná.

Karácsony, a "csődgondnok"

A főpolgármester botránya kapcsán a Magyar Nemzet kérdésére a tárcavezető úgy fogalmazott: azt látják, hogy Budapest vezetése is azt állítja, hogy az ország leggazdagabb városa város csődhelyzetbe került.

A közgyűlésnek ezért érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy nem-e járnának jobban, ha új "csődgondnokot" keresnének.

Mert a jelenlegi városvezető jó állapotban vette át Budapest vezetését, ma pedig ott tartunk, hogy a főváros saját, balliberális vezetői szerint is Budapest csődben van – fogalmazott a miniszter.

A Karácsony Gergely 99 Mozgalmat érintő kampánytámogatás ügyében azt mondta: teljesen világos, hogy Karácsony egy pénzmosási ügybe keveredett. Az, hogy valaki 500 millió forint értékben adjon támogatást, ráadásul a befizetés euróban történjen, úgy, hogy világos pénzmosási szabályok vannak, önmagában is jól mutatja, okkal lehet feltételezni, hogy szabályokat nem tartották be.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely közölte azt is: a kormány továbbra is tárgyal a Budapest Airport megvételéről, de hogy az államnak ebben mekkora részesedése lesz, az az egyeztetések függvénye.

Elmondta azt is: egy kormánymódosítás szerint államosítják az MR- és CT-vizsgálatokat, valamint a kórházi patikák kiszervezését is előkészítik.

Ennek a célja, hogy ezek az eszközök a közgyógyellátásban legyenek, és minél több embert tudjanak megvizsgálni, a józan ész szabályai szerint ez rövidebb várólistákat hoz majd – számolt be tudósításában a Magyar Nemzet.

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit vagy Orbán Viktor kezdeményezte a korábbi igazságügyi miniszter lemondását Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy ő már korábban tudta Varga Juditról, hogy 2019-ben is legszívesebben európai parlamenti képviselő lett volna, de amikor miniszter lett, akkor is azt mondta, hogy legkésőbb 2024-ben az EP-ben folytatja. A miniszterelnök sokáig győzködte Varga Juditot, hogy maradjon, de ő távozni akart – mondta a tárcavezető.

Gulyás Gergely szerint nehéz nem egyetérteni a a legfelsőbb bíróság elnökének szavaival, aki az Európai Bizottság (EB) 2023. évi jogállamisági jelentésének Magyarországra vonatkozó fejezete kapcsán kijelentette: a Kúriára vonatkozóan az EB ellenőrzés nélkül vette át az Országos Bírói Tanács (OBT) minden ténybeli alapot nélkülöző, többször adatokkal cáfolt, sok bíró személyes integritását sértő önkényes véleményét. A miniszter szerint sajnálatos, hogy az OBT néhány tagja, aki bíróként is szívesen tárgyalt külföldi kormányokkal Brüsszelben, és jelentgette fel a saját kormányát azért, hogy elérjenek egy olyan személyre szabott jogalkotást, hogy őket újra lehessen választani. Úgy tűnik tehát, hogy nem fejezték be az aktivitásukat – jegyezte meg.