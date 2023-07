A főváros nem tudja kifizetni a vízmű veszteségét, ezért a budapestiekre hárítanák azt – emelte ki a vízdíj tervezett drágulására reagálva Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Metropolnak. A politikus úgy fogalmazott:

a főpolgármester elindította a sarcdominót, a BKV jegyáremelésének bejelentése után elővezette a vízdíj várható drágulását is.

Újabb és újabb baloldali politikusok ismerik be, hogy többet akarnak fizettetni az emberekkel. Most Karácsony pártjának szóvivője, Barabás Richárd támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Úgy véli, a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetni, bármennyi is legyen az.

Wintermantel Zsolt szerint igaz a Karácsony Gergely vezette fővárosi csapatra is Margaret Thatcher mondása, vagyis hogy a baloldal előbb-utóbb mindig kifogy a mások pénzéből.