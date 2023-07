Hogyan dolgozik az AfD?

Az Action for Democracy a 2022-es országgyűlési választások előtt jött lére és nem titkolt célja volt a kormányváltás, ennek érdekében pedig több helyi szervezetet is támogattak. Az internetes oldalukon a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Közélet Iskolája és a Nyomtass te is! tűnik fel, de a tavaly év végén nyilvánosságra hozott nemzetbiztonsági jelentés szerint más szervezetekhez is jutott az AfD által folyósított dollármennyiségből.

Összesen hárommilliárd forintnyi külföldi pénzt utaltak a baloldali kampányra.

A szervezet éves beszámolójából az is kiderült, hogy jelentős pénzösszegeket adtak a külföldön élő magyar választók közvetlen befolyásolására is. Az AfD Magyar Tavasz néven kampányt indított a diaszpórában élő magyarok választási mozgósítása céljából. A kampány során az elsősorban Nyugat-Európában élő körülbelül ötszázezer magyart igyekeztek megszólítani. Ennek volt része a New York City központi részén kihelyezett óriás LED-fal használata, továbbá több európai nagyvárosban rendeztek különböző programokat.

Hasonló módszerekkel készülnek most az őszi lengyel parlamenti választásokra, de mint azt a magyar példából is látni, a sikerük egyáltalán nem garantált.