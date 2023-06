1973-tól építette ki reklám- és sajtóbirodalmát, ebben befolyásos politikusok is támogatták. Magántelevíziós társaságai, kábelhálózatai "házhoz vitték" a moziktól elcsábított közönség számára a tévéprogramokat. 1978-ban hozta létre a Fininvest médiaholdingot, amelybe a televíziós csatornákon kívül több újság, a Mondadori kiadóvállalat, valamint 2017-ig az AC Milan futballcsapat is tartozott. 1980-ban megalapította Olaszország első országosan sugárzó magántelevízióját, a Canale 5-t, majd 1982-ban átvette az Italia 1, 1984-ben a Rete 4 tévétársaságot, és hamarosan már az ő érdekeltségei sugározták az olasz televízióreklámok kétharmadát. Médiabirodalmát később spanyol, francia, német televíziós társaságok egy részének megvásárlásával, filmstúdiók, kölcsönzők, lapkiadó vállalatok, nyomdák, újságok megszerzésével, illetve létesítésével is növelte.

A politikai életbe 1993 őszén kapcsolódott be, amikor jórészt a Fininvest középvezetőiből megalakította Forza Italia (Hajrá, Olaszország!) nevű jobboldali pártját, amelynek neve az olaszok által annyira kedvelt labdarúgásra utal. A Forza Italia a korábbi "hagyományos" pártokkal szemben új politikai módszereket és nyelvet használt, Berlusconi afféle menedzser-kormányfőként pozícionálta magát, aki vállalatai után Olaszországot is sikerre vezeti. Megesett, hogy a televízióban választási szerződést írt alá az olaszokkal, választási szlogenje a "kevesebb adót mindenkinek" volt.

Az 1994. márciusi választásokon a Forza Italia, a Nemzeti Szövetség és az Északi Liga koalíciója a parlament mindkét házában többséget szerzett, a legnagyobb párt az FI lett. Berlusconi 1994 májusában kormányfő lett, de decemberben lemondásra kényszerült, mert az Északi Liga megvonta kormányától támogatását.

Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnök, a Hajrá Olaszország vezetõje beszédet mond az Olasz büszkeség címmel szervezett jobboldali demonstráción Rómában 2019. október 19-én

Fotó: Andrew Medichini / Forrás: MTI/AP

1996 és 1999 között több korrupciós ügyben emeltek vádat ellene, maffiakapcsolatokkal is megvádolták, de az őt személyében érintő ítéleteket felülvizsgálták, vagy végrehajtásukat felfüggesztették, így folytathatta politikai pályafutását. A Forza Italia vezetője maradt, 2000-től a Polo pártszövetség, 2001-től 2008-ig pedig a Szabadságjogok Háza (CDL) nevű pártszövetség vezetője lett. A 2001 májusában tartott parlamenti választásokon a CDL győzött, és júniusban ismét Berlusconi alakíthatott kormányt, a miniszterelnöki poszton 2006. májusig maradt. A 2008. áprilisi választásokon a képviselőházban és a szenátusban is újfent abszolút többséget szerzett az általa vezetett jobbközép ellenzék, így 2008 májusától 2011 novemberéig ismét ő volt a kormányfő.

Miniszterelnöksége idején is számos bírósági eljárás folyt ellene, a többi között csalással, mérleghamisítással, megvesztegetéssel, hivatali visszaéléssel is megvádolták. 2013 augusztusában jogerősen elítélték adócsalásért az úgynevezett Mediaset-perben, november 27-én megfosztották parlamenti mandátumától, és végül jogerősen egy év közmunkára ítélték, amit a Milánóhoz közeli Cesano Bosconéban lévő idősek otthonában töltött le. 2013 júniusában az úgynevezett Ruby-perben első fokon kiskorú prostitúcióra való kényszerítése és hivatali hatalommal való visszaélés miatt hét év börtönre ítélték és örökre eltiltották közhivatal viselésétől. Másodfokon azonban felmentették, amit 2015-ben a legfelsőbb bíróság is megerősített, s 2018-tól ismét betölthetett politikai tisztséget. 2017-ben a Ruby-per egyik mellékszálaként egy tanú megvesztegetése miatt emeltek vádat ellene, ebben az ügyben 2023 februárjában született jogerős felmentő ítélet.