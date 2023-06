A miniszter is részvétét fejezte ki a balesetben elhunyt katonák hozzátartozóinak

A miniszter beszélt a tegnap történt horvátországi helikopterbalesetről is. Gulyás Gergely részvétét fejezte ki, továbbá elmondta, hogy a Magyar Honvédség a saját halottjának tekinti az áldozatokat. Elmondása szerint jelen pillanatban annyit tudnak, hogy három magyar katonával zuhant le egy Airbus repülő. Kettejük holttestét megtalálták, a harmadik eltűnt, de a túlélésre szerinte érdemi esély nincs. Hozzátette: jelenleg is zajlanak a szakértői vizsgálatok.

Megszűnik az árstop, kiterjesztik a kötelező akciózást

Gulyás Gergely kitért arra is: reális esély van arra, hogy 2023 végére az infláció mértékét egy számjegyűre sikerül csökkenteni. Ehhez új eszközöket vezetnek be, ilyen az online árfigyelő rendszer, valamint a kötelező akciózás is. Véleménye szerint az árstopok megtették a dolgukat, így most itt az ideje azok kivezetésének.

Az élelmiszerárstop augusztus elsejével tehát megszűnik, ugyanakkor a kötelező akciózás mértékét 10-ről 15 százalékra emelik.

Ennek eredményeként a bolt által meghatározott bruttó árnál legalább 15 százalékkal olcsóbban kell adni a meghatározott termékeket. Arról is gondoskodni fognak, hogy mindenki számára jelezzék az üzletek az árcsökkentés tényét – mondta.

Az árstopokat követő új rendszerről Gulyás Gergely elmondta, hogy azok kedvezőbbek a boltok számára, amit a jelenlegi tervek szerint december 31-ig mindenképp fenntartanak. Hozzátette:

a kiterjesztett kötelező akciózásnál nem fogják meghatározni, hogy melyik termékeket kell leértékelni.

Változnak a babaváró hitel és a CSOK szabályai

Változnak a babaváró hitel és a CSOK szabályai – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, miután a kormány a tegnapi ülésén áttekintette a családtámogatási rendszert. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása a babaváró hitelnél azt látják, hogy ez egy működő eszköz, ám az elmúlt évtizedekben kitolódott a gyermekvállalás időpontja. Márpedig az, hogy a hölgyek mikor vállalják az első gyermeket, meghatározza, hogy vállalnak e még. Ösztönözni szeretnénk, hogy a gyermekvállalás időpontja a nőknél korábbra kerüljön – mondta. Éppen ezért

a kormány úgy döntött, hogy a támogatás összegét megnövelik 10-ről 11 millió forintra, viszont a 2024 januárjáról csak azok a házaspárok vehetik fel, ahol a házaspároknál a nő harminc év alatt van. Bevezetnek ugyanakkor egy átmeneti időszakot így 2024 és 2025 január 1-je között egy éven keresztül a 30-40 év közöttiek is jogosultak a támogatásra, erre a várandósság igazolása esetén van lehetőség.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) szabályainak változásairól szólva a tárcavezető közölte: azt látják, hogy az infláció mértékét meghaladó ingatlanár emelkedés volt jellemző, különösen Budapesten. Mit mondta, a CSOK ma inkább a kisebb településeknél működik, a nagyvárosokban ma már a CSOK-hitel mellé fel kellett venni banki hitlelt is, ezért a CSOK-igénylések száma jelentős mértékben csökkent. Ennek következtében

a CSOK-nak a falun érvényes szabályai megmaradnak, a keretösszeg mértékét pedig 50 százalékkal megemelik: egy gyermek esetén már 1 millió jár, két gyermek esetén 4 millió, három gyerek esetén pedig 15 millió forintot kapnak. Közölte azt is, hogy a városban a CSOK-ot nem lehet a jövőben igénybe venni, de ki fognak dolgozni egy olyan új otthonteremtési rendszert, ami a városokban megfelelő lehet. Ezek mind 2024 január 1-jétől érvényesek.

Hozzátette: Abban bíznak, hogy a szabályok sokat segítenek azoknak, akik építkezni szeretnének. A családügyi minisztérium foglalkozik az ötezer fő feletti települések támogatási rendszerének kidolgozásával.