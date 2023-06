A magyarországi Citroën-kereskedelemben a balliberális hátterű Wallis-csoport 1996-tól vett részt. 1999 decemberétől lett cégjegyzésre jogosult autókereskedő cégükben Perjés Gábor. A vállalkozást 1996-tól az ezredfordulóig Bázis 77 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak nevezték, majd ezt követően, egészen 2016 júniusi cégjegyzékből való törléséig CIWA Autóforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak hívták.

Perjés egészen 2005-ig volt cégvezető a Magyar Nemzet rendelkezésére álló adatok szerint.

Mindeközben Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc jóbarátja, később miniszer és miniszterelnök 2000-től 2006-ig vezette a Wallis-cégcsoportot.

Portrénk főhőse ezt követően hosszú ideig nem tűnt fel a lapokban, egészen 2013-ig, amikor a Népszava arról számolt be, hogy „az országban elsőként közös önkormányzati frakció létrehozását jelenti be ma az Együtt–PM és az MSZP Budapest II. kerületében”. A tagok egyike Perjés Gábor volt, aki 2010-ben LMP-színekben indult a 9. számú körzetben, de csak a harmadik helyen végzett Gór Csaba mögött, kilencszázalékos eredménnyel. A későbbi sajtóhír alapján a Karácsony-csoport LMP-ből való távozásakor Perjés is a Bajnaihoz csatlakozók között volt, ami a közös céges múlt alapján is logikus fejlemény volt.