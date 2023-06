A kiváló eredmény mögött elsősorban a pályázati pénzek összegének növekedése áll: míg 2021-ben 71 millió forintnyi forrásuk származott innen, addig 2022-ben már 248 millió forintot kaptak pályázatokból.

A növekedés három és félszeres. A baloldali platform indulása óta gyűjt pénzt a Patreonon, a 2021-es évben 146,5 millió forintot, míg 2022-ben 176,7 milliót adományoztak a Partizánnak. A növekedés 20 százalékos – írja a Magyar Nemzet.

A Partizánt működtető alapítvány beszámolójában feltűnő, hogy jelentős támogatás érkezett „nem magánszemélyektől”, azt azonban nem részletezik, hogy egy-egy szervezet mennyivel támogatta a csatorna tevékenységét.

A Partizán közösségi adományokkal és pályázatokkal finanszírozza tevékenységének legnagyobb részét. 2021 decemberében például ők maguk számoltak be arról, hogy 15 ezer dollárt nyertek a German Marshall Fund és 200 ezer dollárt – mai árfolyamon nagyjából 68 millió forintot – pedig a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán.