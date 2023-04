Amíg egyre több gyermeket kezelnek a világban a nemátalakítást előkészítő terápiával, addig egyre több aggály fogalmazódik meg azzal az eljárásmóddal kapcsolatban, amely alapján sok országban végzik ezeket a beavatkozásokat – számolt be róla a The Economist. Mint írták, az úgynevezett holland protokoll hatékonyságáról szóló korábbi tanulmányokról is kiderült, hogy a tudományosság alapvető kritériumait megkerülve bagatellizálták a súlyos beavatkozások hatásait és következményeit.

Nemváltóláz

Ez pedig azért is különösen aggasztó, mert exponenciálisan nő a magukat transzgendernek valló fiatalok száma. Angliában és Walesben például az elmúlt években 17-szeresére emelkedett azoknak a tinédzsereknek a száma, akik meg kívánták változtatni a biológiai nemüket, és az úgynevezett genderdiszfóriát (a biológiailag adott nemükkel való elégedetlenséget) kezelő intézményekhez fordultak segítségért.

A Reuters Economist által hivatkozott elemzése szerint az USA-ban több, mint 42 ezer gyermeket és tinédzsert diagnosztizáltak genderdiszfóriával 2021-ben, ami háromszoros növekedés 2017 óta.

Más gazdag országokban – Ausztráliától Svédországig – ugyancsak jelentős növekedés volt tapasztalható ezen a területen.

Az esetszámok megszaporodásával Hollandiában kidolgoztak egy nemzetközileg is meghatározónak tekintett kezelési módot, amelynek a lényege, hogy a pácienst megerősítik abban, hogy a biológiai nemétől eltérő szexusúnak képzeli magát (gender-affirming care). A jelentkezőket egy pszichológiai vizsgálatot követően kezdik el kezelni, s a terápia egymást követő lépcsői a pubertásgátló szerek, majd az ellenkező nemű nemihormonok alkalmazása, végül pedig a sebészeti beavatkozás.

Pubertásblokkoló, avagy kémiai kasztráció

Bár ezt a háromosztatú rendszert – az úgynevezett holland protokollt – alkalmazzák szinte az egész nyugati világban, számos friss kutatás azt állapította meg, hogy az ártalmatlannak tűnő első lépcsők is rendkívüli kockázatokat hordoznak a tinédzserek jóllétére.

Míg sokan azért tartják kívánatosnak a pubertásgátlók használatát, mert azzal időt nyerhetnek a kamaszok a visszafordíthatatlan átalakítások megindítása előtt, addig például a brit egészségügyi szakemberek aggályait szemléző, nemrégiben megjelent könyv arra mutat rá, hogy ezek a blokkolók is rendkívül veszélyes kemikáliák.

Figyelemre méltó, hogy egyes országokban a pubertásgátlóként használt szerekkel végzik a szexuális bűnözők kémiai kasztrálását.

Ugyancsak sokatmondó, hogy a pubertásgátlók használatát gyermekek esetében jellemzően nem hagyták jóvá a különböző nemzeti szabályozóhatóságok. Az Economist által idézett több holland kutató arra a következtetésre jutott az utóbbi időben, hogy már önmagában a szóban forgó szerek beadása is megnöveli az esélyét a későbbi, visszafordíthatatlan beavatkozásoknak. A tavaly októberi kutatásuk ugyanis azt találta, hogy a blokkolóval kezelt amerikai kamaszok 98 százaléka dönt úgy, hogy tovább lép a következő fázisba, amelyben ellenkező nemű nemihormonokat kap. Utóbbiak hatásáról megjegyzendő, hogy ezen szerek beadása is maradandó változásokat okoz. Például a tesztoszterontól véglegesen megváltozik a nők arccsont-szerkezete.

Nem ismert mellékhatások

Míg a holland protokoll egyik úttörője, Annelou de Vries arról írt az elmúlt évtized elején, az elsőként kezelt betegekről készített tanulmányaiban, hogy a pubertásgátlók csökkentik a depressziót, az ellenkező nemű nemihormonok használata és a sebészeti beavatkozás pedig megszünteti a gender-diszfóriát, valamint kedvező pszichés hatásokat okoz, addig mára ezt már széleskörűen vitatják. Például 2020-ban a brit egészségügyi intézet (NICE) komoly ellenjavaslatokat fogalmazott meg a pubertásgátlók és az ellenkező nemihormonok használatával szemben. A legutóbbi tanulmányuk szerint ugyanis a blokkolónak csekély hatása van a páciensek jóllétére, s arra sem találtak elég bizonyítékot, hogy az ellenkező nemű nemihormonok javítanák a mentális egészségüket. Emellett a hosszan tartó mellékhatások még nem teljesen ismert kockázataira is figyelmeztettek.

Ehhez képest a Komodo nevű egészségügyi tech-cég adatai szerint az USA-ban 5 ezer tinédzsernek írtak fel pubertásgátlót vagy ellenkező nemű nemihormont 2021-ben, ami a 2017-es számok duplája, de a tengerentúlon nem mennek ritkaságszámba a 18 éven aluliakon végzett sebészeti beavatkozások sem, mint amilyen például a mell eltávolítás.

Elavult elméletek

Mint az Economist rámutatott, az elmúlt években a páciensek köre is jelentősen átalakult, emiatt pedig a mai kontextusban még inkább fenntartással kell kezelni a korábbi kutatási eredményeket. Míg ugyanis húsz évvel ezelőtt a többség pubertás előtti fiú volt, manapság a tinédzser lányok vannak túlsúlyban a nemátalakításra jelentkezők között, márpedig jelentősen eltérő sajátosságai vannak e csoportoknak, más kutatási módszerekkel kell felmérni az állapotukat is. Az elmélet és a gyakorlat közti szakadékot mutatja az is, hogy míg az eredeti holland protokoll elutasítja a mentálisan beteg páciensek kezelését, három nemrégiben készült tanulmány szerint a figyelmeztetése ellenére – különösen Amerikában – a mentális problémát épphogy kiemelt indoknak tekintik a nemátalakítási procedúra megindításához. Az ilyen terápiát keresőknek egyébként több, mint 70 százaléka esik ebbe a kategóriába.

Itt elolvashatja a Magyar Nemzet teljes cikkét.