Biden embere az elmúlt hónapokban magyar bírókat rendelt magához, valamint plakátkampányt is indított, hogy belesodorja az országot a háborúba.

Beleszólna a magyar belpolitikai viszonyokba

A nagykövet azzal is jelentősen túllépte a hatáskörét, hogy megpróbál beleszólni a magyar belpolitikai viszonyokba. Ennek a legdurvább példája volt, hogy még április 6-án Pressman nyilvánosságra hozta, hogy a zsidó húsvét első napján Széder-estet tartott a nagykövetségen. A botrányt az okozta, hogy az est – nyugodtan mondhatjuk – díszvendége Gyöngyösi Márton, a Jobbik antiszemita elnöke volt. Azért mondhatjuk ezt, mert Pressman négy képet közölt az estéről, abból – rajta kívül – egyedül Gyöngyösi látszott három fotón is. Ráadásul Pressman arra is ügyelt, hogy egyrészt Gyöngyösit szembe ültesse a Mazsihisz elnökével, Heisler Andrással, másrészt, hogy olyan fotót is közöljön, amelyen ők hárman látszanak.

Mindez pedig azt jelenti, hogy elindult egy újabb mosdatása a Jobbiknak, hogy szalonképessé akarják tenni. Mindenki több hangszeren próbál játszani a kormánnyal szemben, mert a korábbi kísérletek felsültek

– mondta Boros Bánk Levente az Origónak.