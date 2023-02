Cikkünk frissül!

Ennyien fizetnek rezsicsökkentett árat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egy értelmes vita nem arról szól, hogy ténykérdésekről beszélünk. A háztartások 67 százaléka az áram, és 78 százaléka a gáz esetéen csak rezsicsökkentett árat fizet. Ez szöges ellentéte annak, amit Ön állít – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Szociális katasztrófa lenne rezsicsökkentés nélkül

Orbán Viktor Harangozó Gábornak (MSZP) azt válaszolta az élelmiszerárstopról, hogy rezsicsökkentés nélkül sokkal nagyobb lenne az infláció.

Ha nem lenne az átlagfogyasztásig támogatás, akkor több százezer család ment volna tönkre, mert ezek az energiaárak kifizethetetlenek.

Szociális katasztrófa lenne, ha a kormány lemondana a rezsicsökkentés politikájáról. Orbán közölte, hogy a középosztály jelentős része elszegényedne. Nem kritizálni, hanem támogatni kéne a rezsicsökkentést. Amíg az infláció hosszú távon nem kezd csökkenni, addig érvényben marad az élelmiszerárstop – tette hozzá.

A jövőben is lesznek nemzeti konzultációk

Orbán Viktor Bedő Dávidnak (Momentum) azt válaszolta, minden gyermekded kérdés megválaszolására várom az irodámba. A kormányfő arról is beszélt, a nemzeti konzultációban több mint egymillióan vettek részt, és a jövőben is lesznek hasonló konzultációk.

Orbán Viktor: Ha a szankciókat kivezetnék, akkor az infláció legalább a felére csökkenne

Orbán Viktor Aratónak adott válaszában azt mondta, hogy ő már hozzászokott ahhoz, hogyha valami baj történik, akkor a kormányfő a felelős. Teljes tájékozatlanság, hogy a kormány felel az inflációért.

Európa úgy döntött szankciókat vezet be Oroszország ellen, ezért megdrágultak az energiaárak.

Mivel nagy az importkitettség, ezért minket is érintenek a magas árak - tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar kormány jó gazdaságpolitiát folytat, a munkaalapú gazdaságra építenek, mivel egymillióval többen élnek munkából. Jó esély van arra, hogy idén is bővülni fog a gazdaság. Ha a szankciókat kivezetnék, akkor az infláció legalább a felére csökkenne – mondta a kormányfő.

Indul az azonnali kérdések órája, Orbán Viktor válaszol

Kezdődik az azonnali kérdések órája. Orbán Viktor kormányfőt elsőként Arató Gergely, a Gyurcsány-párt képviselője kérdezi az inflációról.