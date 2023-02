A kormány nevében törvényjavaslatot terjesztett elő a Belügyminisztérium (BM) az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló és az egészségügyről szóló törvény módosításáról, sürgős tárgyalást kérve az Országgyűléstől – közölte a tárca az MTI-vel.

A BM a változtatást azzal indokolta, hogy

a biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jog alkotmányos alapjog, a Magyar Orvosi Kamara azonban ennek az alapjognak az érvényre jutását veszélyezteti akkor, amikor – hatalmával visszaélve – nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket.

Leszögezték: „A Magyar Orvosi Kamara etikai eljárásokat kilátásba helyező fenyegetése elvtelen és elfogadhatatlan."

A Magyar Orvosi Kamara egyetlen, kötelezettségét teljesíteni szándékozó orvost sem fenyegethet a kamarából való kizárással, mert ezzel ellehetetleníti az orvos munkáját, veszélyezteti megélhetését

– tették hozzá.

Úgy fogalmaztak: a kamara „visszaélésszerű magatartása” veszélybe sodorja a betegek biztonságos ellátáshoz való alapjogát, ami erkölcstelen.

Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza és ezzel az egészségügyi ellátást veszélyezteti, megszegi demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályát, semmibe veszi saját céljait – áll a közleményben.

A BM törvényjavaslatának célja a hatalommal való visszaélés lehetőségének és az orvosi kamarai tagság kötelezettségének megszüntetése, valamint a folyamatban lévő etikai eljárásoknak az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz történő áthelyezése

– tették hozzá.

„A Belügyminisztérium a betegek érdekeit tekinti elsődlegesnek, az új ügyeleti rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges valamennyi feltételt biztosítja” – írták.

Korábban az Index számolt be róla, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) etikai eljárás alá vonta az egyik vármegyei háziorvosi szakmai vezetőt, aki tájékoztatót tartott az új ügyeleti struktúráról a kollégáinak – emlékeztet a hír kapcsán a Magyar Nemzet. Az etikai eljárás megdöbbentette a szakma jelentős részét, hiszen a MOK egyértelműen deklarálta, hogy az ügyeleti ellátórendszer átalakításának szükségességével egyetért, és azokat az ellátásszervezési szempontokat is jóváhagyta, amelyek alapján az új ügyeleti struktúra előbb Hajdú-Bihar vármegyében állt fel, majd pár napon belül Győr-Moson-Sopron, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is megkezdi működését.