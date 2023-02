A 13. havi juttatás megszüntetéséről 2009-ben született döntés,

a javaslatot még Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt nyújtották be, majd Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt szavazták meg.

A sarcot megszavazók közül többen ma is az Országgyűlés tagjai: Gyurcsány Ferenc, Vadai Ágnes és Varju László mind a 13. havi nyugdíj elvételére szavaztak, és most is erre készülnek – írja az Origo.

Az ország gazdasági teljesítményét a 2010-ben hatalomra került Orbán-kormány állította helyre, így vált végül elérhetővé a nyugdíjprémium. Ráadásul úgy, hogy döntés született a 13. havi juttatás visszaépítéséről is. Utóbbit annak ellenére is kifizetik az idén, hogy időközben kitört az orosz–ukrán háború, és a brüsszeli szankciók tovább mélyítették az energiaválságot. Ebből is látszik:

amíg a balliberális hatalomgyakorlás idején a válságkezelés egyet jelentett a nyugdíjasokat sem kímélő elvonásokkal, addig az Orbán-kormány krízis időszakában sem él a lakosságot érintő megszorításokkal.

Az eredi cikk ITT olvasható.