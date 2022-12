Végéhez közelít a brüsszeli szankciók­ról indított nemzeti konzultáció, a kérdőíveket péntekig lehet visszaküldeni, ezt követően pedig megkezdődik az eredmények feldolgozása. A tizenkettedik konzultáció hét, főként energiabiztonsági jellegű kérdést tartalmaz, de szó esik a turizmust ért szankciós károkról és az élelmiszer-biztonság témaköréről is, a kitöltők száma pedig nemrég meghaladta az egymilliót is. Az elmúlt hetekben több kormánypárti politikus is országjárást folytatott, ezeken az eseményeken pedig rendre kihangsúlyozták, hogy amikor Brüsszelben az Oroszország elleni szankció­kat bevezették, nyilvánvalóan minden tagállamnak, így Magyarországnak is hazudtak, hiszen a szankciók Európának ártanak valójában és nem Oroszországnak.

Nem meglepő, hogy a baloldal, ahogy a korábbi konzultációk alkalmával is tette, az energiaszankciókról szóló kérdőívet is támadja, azt állítva, hogy nem a brüsszeli intézkedések okozzák a gazdasági válságot. A legnagyobb baloldali párt, a Demokratikus Koalíció az első pillanattól kezdve ellenséges a nemzeti konzultációval, szerintük ugyanis semmi értelme az embereket megkérdezni a szankciókról.

Eközben a Momentum kampányt indított, hogy összegyűjtsék a konzultációs íveket, és gyújtós gyanánt eljuttassák azt a rászorulóknak. Elmondásuk szerint ezzel lehet kihozni a legtöbbet a nemzeti konzultációból, amit hazugnak és demagógnak tituláltak.

A teljes cikket itt olvashatja el