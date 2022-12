A felújításhoz a volt miniszterelnök jelentős támogatást kapott a flamand kormánytól, Kelet-Flandria tartománytól és Gent városától is, összesen 327 784 euró értékben, a Knack hírportál információi szerint. A V4NA felkereste a liberális politikus fényűző lakhelyét.

Még az ominózus Paradise-iratokban is felbukkant Verhofstadt neve

A 2017-ben nyilvánosságra került, több mint 13 millió dokumentumot tartalmazó adatbázisból az derült ki, hogy a liberális politikus egy olyan szállítmányozó cégnek volt az igazgatósági tagja – évi 60 ezer euróért –, amely egy offshore cégen keresztül igyekezett kibújni az adófizetési kötelezettségei alól. Az ügy nagyobb botránnyá dagadt, és például a belga Munkáspárt elnöke, Peter Mertrens is bírálta Verhofstadtot, rámutatva, hogy tudnia kellett a Bermudára bejegyzett szatelitcégről.

A felelősség vállalása helyett Verhofstadt a sajtósára bízta az ügy elsimítását, aki azzal a különös magyarázattal állt elő, hogy az Exmar Offshore valójában nem offshore cég, s csak azért van a nevében ez a kifejezés, mert szó szerint tengerpart menti tevékenységekkel foglalkozik.

Egy évvel később Verhofstadt annak kapcsán keltette fel a nemzetközi sajtó érdeklődését, hogy különböző mellékes jövedelmeivel akár a többszörösét is megkeresheti az európai parlamenti képviselőségért járó fizetésének. A Transparency International nevű jogvédő szervezet kutatása nyomán a Le Soir nevű lap számolt be arról, hogy a belga politikus a 13 ezer eurós havi fizetésén felül akár csaknem másfél millió eurót is bezsebelhetett az eggyel korábbi európai parlamenti ciklusban. A Transparency International azt is hangsúlyozta, hogy összeférhetetlenség is könnyen kialakulhat, amennyiben a képviselő olyan cégektől fogad el pénzt, amelyek az EU hivatalos lobbilistáján is szerepelnek.