A beoltottak száma 6 420 354 fő, közülük 6 206 710 fő a második, 3 902 535 fő a harmadik, 399 299 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 4 704 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 171 056 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 50 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 48 337 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 109 635 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 13 084 főre csökkent. Jelenleg 828 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is - írja a koronavirus.gov.hu. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét.

Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Felvehető a megerősítő oltás az új típusú, omikron elleni Pfizer vakcinával is. Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt. A megerősítő oltás a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is felvehető.

A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges további intézkedéseket hoz - írják.

Enyhén emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján.

Azt írták: a szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag koncentrációja a 48. héten országos átlagot tekintve enyhe emelkedést mutat.

A vizsgált mintavételi helyek közül emelkedő tendencia a Budapest Déli és Központi Szennyvíztisztító Telep mintájában, valamint Békéscsabán, Debrecenben és Zalaegerszegen figyelhető meg, míg csökkenés Kecskeméten, Szekszárdon és Veszprémben észlelhető - tették hozzá.

Az NNK közölte azt is, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja három mintavételi helyen - Szolnokon, Veszprémben és Szekszárdon - a mérsékelt, míg 19 városban az emelkedett tartományba esik.