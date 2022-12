A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke.

Információk szerint Eva Kaili a keddi kihallgatáson Antonio Panzerit hibáztatta azért, hogy otthonában nagy mennyiségű készpénzt találtak. Azt mondta, tudott élettársa Panzerivel folytatott tevékenységéről, és arról, hogy néha pénzzel teli bőröndöket tartottak a lakásán. Azt állította, amint tudomást szerzett a pénzről, kérte, hogy azonnal adják vissza tulajdonosának, Panzerinek.

Beszámolók szerint Luca Visentini, a Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkára, akit szintén tizenkét napja vettek őrizetbe az ügyben elindított nyomozás során, keddi kihallgatásán azt mondta: valamivel kevesebb mint 50 ezer euró adományt kapott a Pier Antonio Panzeri vezette Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civilszervezettől. Visentini hangsúlyozza, hogy a pénzt „az adományozó rangja és non-profit jellege miatt” fogadta el.