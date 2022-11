"A magyar jobboldal az izraeliek szemében is példaként, motorként, iránytűként funkcionál, de szükségünk van szövetségesekre. A központ ezen dolgozik - most már izraeli partnerekkel együtt, akik nagyra értékelik a CPAC Hungary-t is -, hiszen együtt erő vagyunk, szerteszét viszont gyöngeség"