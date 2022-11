Mit kell tudni az új miniszterről? Lantos Csaba 1962-ben született, nős, hét gyermek édesapja. A nyíregyházi származású és a hazai gazdasági életben rendkívül ismert üzletember 1986-ban közgazdász-szociológusként végzett a Corvinus Egyetemen, ahol a neves Rajk Szakkollégiumnak volt a tagja – írja a Magyar Nemzet. A leendő miniszter 1989 és 2000 között a Creditanstalt csoportnál az értékpapír-kereskedelmet irányította és a befektetési alapkezelőt is vezette, 1997-től az egész csoportot irányító befektetési bank (a CA IB Értékpapír Rt.) vezérigazgatója volt, majd 2000 augusztusától 2007-ig az OTP Bank vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. Eközben 1990 és 2002 között tagja volt a Budapesti Értéktőzsde tőzsdetanácsának. Jelenleg a Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának tagja, korábban elnöke is volt. Továbbá 2009-től a MET Holding energetikai cég elnöke, 2010-től a Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja. A Lantos Vagyonkezelő irányítója, 2021 óta a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja. Alapítója a tudományos eredményeket elismerő Bolyai-díjnak. 2021 óta a 4iG Nyrt. igazgatósága által létrehozott új stratégiai tanácsadói grémiumban is részt vesz.