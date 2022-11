Cikkünk frissül!

Magyarország területére 2022. november 9-én az ukrán-magyar határszakaszon 4972 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3998 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 9-én nem érkeztek Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.

NATO-főtitkár: Oroszország még sok kárt okozhat

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára szerint Oroszország herszoni visszavonulása „egy általános minta része", amely azt mutatja, hogy Moszkva „teljesen elvesztette lendületét". „De nem szabad alábecsülnünk Oroszországot, még mindig vannak képességeik" – mondta a Sky Newsnak. „Láttuk a drónokat, láttuk a rakétatámadásokat. Ez azt mutatja, hogy Oroszország még mindig sok kárt okozhat."

Ukrajna óvatos

Ukrajna óvatosan reagált az oroszok herszoni kivonulására, mondván, néhány orosz erő még mindig a városban tartózkodik. „Amíg az ukrán zászló nem lobog Herszon felett, nincs értelme orosz kivonulásról beszélni" – mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezető tanácsadója.

Még formálódik az ukrán álláspont

Ezekben a napokban fejezzük be az előkészületeket Ukrajna esetleges részvételére a jövő heti G20-csúcstalálkozón. Az ukrán álláspont formálódott. Mint korábban, úgy most is a globális biztonságot tartjuk szem előtt - mondta Volodimir Zelenszkij.

A legutóbbi információk szerint az ukrán elnök videókapcsolaton keresztül vesz részt a csúcson. Egy másik fejlemény, hogy a találkozó szervezői szerint Putyin elnök sem vesz részt az eseményen. Külügyminisztere, Szergej Lavrov képviseli majd Oroszországot. Egyelőre nyitott kérdés, hogy az orosz elnök esetleg videókapcsolaton keresztül bejelentkezik-e a tárgyalásokba.

Tervezett áramszünetek

Jelenleg Ukrajna 15 régiójában, köztük Kijevben vannak tervezett áramszünetek az ország energiarendszerének stabilizálása érdekében. Éjszakai videójában az ukrán elnök arra kérte a lakosságot, hogy értesítsék a helyi hatóságokat, illetve a helyi áramszolgáltatót, ha valahol nem az ütemterv szerinti áramszünettel találkoznak.

Zelenszkij Moszkvának üzent

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éjszakai videóüzenetében Moszkába is üzent, és figyelmeztette a döntéshozókat, hogy a kahovkai vízierőmű esetleges felrobbantása és ezzel ukrán területek elárasztása, illetve az, ha víztelenítik a zaporizzsjai atomerőművet, azt jelentené, hogy Oroszország hadat üzen az egész világnak.

Az ellenség nem tesz gesztusokat

Az ukrán elnök éjszakai videóüenetében azt mondta: az ukrán csapatok megfontoltan haladnak előre, lépésről lépsre erősítve pozícióikat. Noha Volodimir Zelenszkij konkrétan nem mondta ki, hogy az oroszok herszoni kivonulására utal, úgy fogalmazott: "Senki sem szökik meg, ha érzi az erejét. Az ellenség nem hoz nekünk ajándékot, nem tesz gesztusokat. Harcolunk az előre jutásért. Ezért nagyon óvatosan, érzelmek nélkül, felesleges kockázat nélkül mozgunk. Egész földünk felszabadítása érdekében, és azért, hogy a veszteségek minél kisebbek legyenek. Így biztosítjuk Herszon, Kahovka, Donyeck és más városaink felszabadítását."