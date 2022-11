Az elhibázott szankciók, szankciós infláció

A szomszédunkban kialakult háború következtében az Európai Unió elfogadott nyolc szankciós csomagot Oroszország ellen - idézi fel az Origo.

Ezek a csomagok nem rengették meg Oroszországot, az európaiak azonban érzik a szankciók hatásait.

Ahogy Orbán Viktor fogalmazott,

"Európa tüdőn lőtte magát a meghozott intézkedésekkel".

Az Európai Bizottság úgy hozta meg az energetikai szankciókat, hogy nem készítettek hatástanulmányokat. A bizonytalanság, és a csökkenő szállítások eredményeként meredeken emelkedett az energiahordozók ára. Így történhetett az is, hogy az oroszok kevesebb energiahordozó eladásával masszív jövedelemre tettek szert. Sőt mi több, rekordnyereséget könyvelhettek el az orosz energetikai vállalatok.

Az energetikai szankciókkal kapcsolatos döntéseket abban az esetben szabadott volna elfogadni, ha az országok pótolni tudták volna a kieső orosz fűtőanyagokat.

2021-ben az EU a teljes gázfogyasztásának több mint 40%-át, a kőolajimport 27%-át és a szénimport 46%-át Oroszországból importálta. Az energia az EU teljes oroszországi importjának 62%-át tette ki.

A szankciós csomagok elfogadása után a tagállamok kaptak egy bizonyos kivezetési határidőt, azonban az energetikai szankciók teljesen felforgatták a kontinens energiapiacát.

A földgázra még eddig nem vetettek ki szankciót, mert Magyarország és még néhány más uniós tagállam nemzeti érdekeit figyelembe véve tárgyalni sem volt hajlandó erről. Így sikerült elérni, hogy a gázárspakának nevezett intézkedést sikeresen lesöpörték az asztalról.

Mivel a különleges európai uniós rendelkezések értelmében a földgáz árához van kötve a villamosenergia ára, ezért meredeken megemelkedett az áram kilowattonkénti ára is.

Így szabadultak el az árak, és ennek következtében alakult ki az egész kontinenst sújtó szankciós infláció. Ez amiatt van, mert a szénhidrogének és az energiahordozók ára minden egyes termékbe, szolgáltatásba be van építve.

Alapvetően kijelenthető, hogy az inflációt nem egymaga a háború okozta, hanem a hibásan elfogadott brüsszeli szankciók vezettek oda, hogy energiavészhelyzet van a kontinensen.

A magyar dollárbaloldal a szankciók mellett van, sőt még újabb szankciókat szeretnének

Az a fentebb felsoroltakból jól látható, hogy a szankciók teljesen kivéreztetik az európai polgárokat és recesszióba döntik az Európai Unió tagállamait. Ennek ellenére a hazai dollárbaloldal minden nyilatkozatával támogatja, sőt még újabb szankciók meghozatalát is támogatná - olvasható az Origo cikkében. Mint ismert:

közel 2 milliárd forintnyi támogatást kaptak az amerikai demokrata körökből, így nem véletlen, hogy ugyanazt követelik, mint a nemzetközi globalista hálózat. A guruló dollárok miatt a magyar és az európai emberek érdekei ellen dolgoznak.

Egy korábban kiszivárgott hangfelvételen Karácsony Gergely azt mondta: „örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül is nem tudta ezt megakadályozni." Azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak „vannak eszközei" arra, hogy „jobb belátásra bírja a magyar kormányt", ha Brüsszel további szankciós politikát akarna folytatni, amit a magyar kormány a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva elutasítana.

Gyurcsány Ferenc pártja, a DK is szankciókat követel, még a Paks II. beruházást is leállítanák.

Gyurcsány felesége már a háború kitörésekor arról beszélt, hogy a szankciók hatásosak Oroszországgal szemben.

Gyurcsányné akkor mondta: "Van elég időnk, hogy lássuk, hogyan működnek a bevezetett szankciók."

Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője szerint „a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók azonban – minden mértékadó elemzés szerint – működnek, és összeroppanthatják az orosz gazdaságot".

Gyöngyösi Márton a Jobbik elnöke pedig úgy fogalmazott: "Oroszországot nagyon kemény gazdasági helyzetbe sodorták a szankciók, és ez nagyon helyes így, tehát a szankciókat fokozni kell!"

A Jobbik elnöke egyenesen a leghatékonyabb eszközöknek nevezte a gazdasági szankciókat, amelyeket szerinte az atomenergiára is ki kellene terjeszteni. – Teljes az egyetértés abban, hogy a gazdasági szankció(csomag) a leghatékonyabb eszköz az orosz agresszió leállítására. A javasolt szankciók jók és hatékonyak. (...) Oroszország az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy megbízhatatlan partner, az energiára pedig kizárólag politikai eszközként tekint. Éppen ezért a nukleáris energiát is szankcionálni kell. (...) Ideje a paksi szerződést is felmondani, a Roszatomot pedig kitiltani az EU egész területéről! – követelte egy májusi Facebook-bejegyzésében Gyöngyösi.

Jávor Benedek és Kocsis-Cake Olivio azt mondták, hogy a szanciókat ki kell terjeszteni az energiapiacokra, majd hozzátették, hogy teljesen elzárnák az orosz gázcsapokat is.

"Hát ugye Oroszország egy energia-nagyhatalom. Abból van pénze háborúzni, úgy tűnik, hogy drágán adja el az energiát. Ha (ennek megakadályozásához) az kell, hogy szankciókkal sújtsák az energiahordozókat is, amiket Oroszország (szállít), akkor ezt is meg kell lépni. Ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni"– fogalmazott az ATV adásában március elején Kocsis-Cake Olivio.

"Hozhatunk, és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat. (...) a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti" – jelentette ki Jávor Benedek, az egykori LMP-s, majd úgyfogalmazott: "Ez fájni fog Európának, különösen azoknak az országoknak, amelyek szoros függésben vannak Oroszországgal vagy jelentős üzleti érdekeik vannak. A költségek magasak. Megfizetjük a tanulópénzt azért, mert nem tanultunk a történelemből."

A momentumos Fekete-Győr András pedig azt mondta, ha ők lennének kormányon, csatlakoztak volna a teljes olajembargóhoz.

A Momentum exelnöke úgy véli, hogy "a szankciók azt üzenik a világ készenlétben álló diktátorainak, hogy a tetteidnek következménye van, nem lehet bármit büntetlenül megtenni. Nekünk, európaiaknak pedig azt üzenik, hogy a békének ára van".

A szocialista Ujhelyi István is a szankciók fenntartása mellett érvelt még abban az esetben is, ha azok kedvezőtlen hatást gyakorolnak az ellátásbiztonságra és az inflációra.

Hadházy Ákos szélsőbaloldali politikus úgy véli, hogy a retorziók a béke eszközei és jobban fájnak Oroszországnak, mint nekünk.

Hajnal Miklós, a Momentum országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a szankciók nem csak az európai egység miatt fontosak. A szankciók azért fontosak, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát és a gázár is elsősorban ezért emelkedik.

Gelencsér Ferenc, a párt elnöke és egyben frakcióvezetője a Parlamentben beszélt arról, hogy a szankciók működnek.

