Cikkünk frissül

Kövesse velünk élőben a kormányinfót:

A kormány úgy döntött, hogy a friss tojás és az étkezési burgonya ára a 2022. szeptember 30-i áránál nem lehet magasabb – jelentette be Gulyás Gergely a kormányinfón.

A kormány a tegnapi ülésén számtalan kérdéssel foglalkozott: tárgyalt a gazdasági helyzetről, érintett Európai Uniós kérdéseket, és az energetikával is foglalkozott.

A legnagyobb probléma az a szankciós infláció, amellyel a magyar gazdaság küzd. A szankciók hatását mi sem bizonyítja jobban, minthogy elég volt bejelenteni a kilencedik szankcióscsomag szándékát, és ez már a gáz árának emelkedéséhez vezetett. Ez az, amit a boltokban növekvő árakban nap mint nap láthatunk. Amíg új újabb és újabb szankciók lesznek, addig szankciós infláció is lesz – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A kormány határozott szándéka, hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa le az inflációt.

Ezért tartjuk fenn a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot a lakossági fogyasztók részére, a kis és közepes vállalkozásoknak a kamatstopot is ezért találtuk ki – tette hozzá a tárcavezető.

Korábban az élelmiszerárstopok bevezetésénél jeleztük, hogy bizonyos termékekhez mindenki a korábbi áron jusson hozzá – mondta.

"A kormány arra jutott, hogy újabb két termékre terjeszti ki az árstopok rendszerét. A kormány a friss tojás és az étkezési burgonya esetében 2022.09.30-i árat rögzíti. Ezzel is az infláció megfékezéséhez szeretnének hozzájárulni, illetve ahhoz, hogy az alapvető élelmiszerek esetében ne növekedjenek az árak."

A kormány tárgyalt a jövő évi rezsiárakról is. December 31-ig döntöttek a rezsiárakról. A kormány elkötelezett a rezsicsökkentés fenntartása érdekében.

A rendszerhasználati díj nem emelkedhet a jövő évben sem a lakossági fogyasztók számára – jelentette ki. Az energiaárak esetében azonban ez emelkedik.

Az áremelkedés mértéke nem érvényesíthető a lakosság irányába – hangsúlyozta. Hogy ez ne jelentsen megfizethetetlen terhet az ipar számára, a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre extraprofitadót vetnek ki. Ennek a mértéke 40 milliárd forint.

Ami az uniós ügyeket illeti, a miniszer kiemelte: Magyarország az elmúlt hónapokban sokat tett azért, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Hazánk 17 vállalást tett, amelyről a bizottsággal megállapodtak, ennek megfelelően a törvényeket elfogadták és létrejött az Integritási Hatóság is.

A tárgyalások során ugyanakkor az unió újabb igényeket támasztott, ezek közül viszont azokat tudják teljesíteni amelyek nem ellentétesek a korábbi megállapodáson alapuló vállalásokkal, illetve az ország érdekével sem – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki az újabb igényeket is részletezte.

Miután Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az igazságszolgáltatás teljesen független, és ez nem csupán alkotmányos garanciákat, hanem szervezeti különállást is jelent, így ott lehetséges a különböző hatásköri kérdések pontosítása vagy változtatása. Itt nem alapvető szervezeti változásokról van szó, hanem arról, hogy az igazságszolgáltatás ma is létező intézményei közötti hatáskörmegosztás hogyan alakul. Elsősorban az Országos Bírói Tanács, illetve az Országos Bírósági Hivatal közötti hatáskörök megoszlásáról van szó. Bár azok az aggályok amelyek az EB részéről felmerültek alaptalanok, orvoslásuk viszont nem áll szemben olyan mértékben hazánk érdekeivel, hogy ne érné meg ezeket a változtatásokat megtenni, ezáltal pedig az utolsó feltétel is teljesül ahhoz, ami a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodás létrejöttét eddig gátolta – részletezte a miniszter.

Az uniós szankciókkal kapcsolatban a tárcavezető kiemelte: hazánk támogatta azokat a szankciókat, amelyek az agresszor országnak jobban fájnak mint Európának, viszont nem támogatta az energetikai szankciókat, mert ez „a másik kalapba tartozik”.

A kormány álláspontja most is ugyanaz: ha az EU szankciókat akar bevezetni, akkor azt ne az energetika területén tegye, és ez semmiképpen ne érintse az gázellátást – húzta alá.

A Magyar Nemzet kérdésére a nemzeti konzultáció kapcsán a kormányszóvivő elmondta: mivel az ország harmada még nem kapta meg a konzultációs kérdőíveket, így addig részeredményeket sem fognak közölni.

Arra, hogy a baloldal folyamatosan támadja a konzultációkat, most viszont Márki-Zay Péter is konzultációt indított, Szentkirályi Alexandra úgy reagált: ebben az esetben az is kérdéseket vet fel, hogy ezt a konzultációt honnan finanszírozzák, vajon nem abból az amerikai pénzből-e, amelyről korábban a bukott miniszterelnök-jelölt is beszélt.

A Magyar Nemzet a DK rezsimentő alapjáról is kérdezte a minisztert, aki rámutatott, hogy ebben az esetben egy többszörös pálfordulásról beszélünk, hiszen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején az áram ára kétszeresére, a gázé háromszorosára emelkedett, majd a rezsicsökkentést is támadták. Ezért is érthetetlen, hogy mire akarnak gyűjteni, ha csak nem párttámogatásra, de ez még mindig jobb, mintha idegen országoktól forrásokat kapni, ami még jogsértő is – fogalmazott a miniszter.

Baranyi Krisztina és Fürjes Balázs csörtéje kapcsán pedig megjegyezte: ahhoz senkinek nincs joga a politikusok, közszereplő közül, hogy meghatározza, ki újságíró és ki nem. Egyébként viszont, hogy ki kinek válaszol, mindenki maga dönti el.

A kistelepülések boltjainak adnak támogatást, hétfőn ezzel kapcsolatban Gyopáros Alpár fog bejelentést tenni. Ez csak a kistelepülések boltjaira vonatkozik – mondta a tárcavezető újságírói kérdésre.

Gulyás Gergely a finn, svéd NATO csatlakozási kérelem ratifikálásáról elmondta: miután az EU újabb és újabb házifeladatokat ad a törvényalkotásnak, ha ezek elfogytak, utána tudja a parlament ezt a döntést meghozni. Még ebben az ülésszakban szeretnének dönteni a ratifikációról.