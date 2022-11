Cikkünk frissül!

Fizetni kell a Starlinket

„Ukrajnának pénzügyi segítségre van szüksége, ha kénytelen fizetni a Starlink műholdas internetrendszerért” – mondta Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter.

A Starlinket jelenleg Elon Musk cége, a SpaceX biztosítja ingyenesen, de Musk korábban nyilvánosan panaszkodott cégének Ukrajnában elszenvedett pénzügyi veszteségei miatt.

A multimilliárdos később megígérte, hogy továbbra is finanszírozza a szolgáltatásokat. „Megkaptuk az ígéretét, hogy továbbra is megszervezi a Starlinks szolgáltatását Ukrajnában” – mondta Reznyikov, hozzátéve, hogy egyes műholdakat ingyenesen biztosítanak, másokért Ukrajna most is fizet.

400 millió dollárral több amerikai segély

Az Egyesült Államok a korábban tervezettnél 400 millió dollárral több katonai segélyt küld Ukrajnának. A Pentagon tájékoztatása szerint a segélyszállítmány nagy mennyiségű lőszert, és most először négy, rendkívül mobil „Avenger” légvédelmi rendszert tartalmaz majd. Lesznek még Stinger rakéták a HAWK föld-levegő légvédelmi rendszerhez, 10 ezer aknavető lőszer, több ezer tüzérségi lőszer a tarackokhoz, 400 gránátvető, 100 Humvee katonai terepjáró, hideg időjárási felszerelés és 20 millió lőszer kisebb, egyedi fegyverekhez és puskákhoz.

„Ez a megerősített légvédelem nagyon hasznos lesz Ukrajna számára, mivel Oroszország továbbra is cirkálórakétákat és iráni gyártmányú drónokat használ a kritikus polgári infrastruktúra megtámadására” – mondta Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó.

Az Avenger rendszert direkt cirkálórakéták, pilóta nélküli légi járművek, alacsonyan repülő merevszárnyú repülőgépek és helikopterek ellen fejlesztették ki.

Oroszország fegyelmezettebb lett

Az orosz csapatok brutálisabbá és fegyelmezettebbé váltak, mióta Szergej Szurovikin tábornokot kinevezték az orosz inváziós erők parancsnokává – mondta Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Reutersnek. Úgy fogalmazott, hogy Oroszország most „terrortaktikát” alkalmaz civilek és kritikus infrastruktúra ellen, cirkálórakétákat, rakétarakétákat és drónokat bevetve. A védelmi miniszter azt mondta, nem hiszi, hogy Oroszország atomfegyvert használna Ukrajnában, mivel az nem lenne sem pragmatikus, sem praktikus.

Kijev nem rohan

Kijev kijelentette, hogy óvakodik Herszon lerohanásától, tartva attól, hogy az orosz csapatkivonás a Kreml csapdája lehet. Valerij Zaluzsnyij, az ukrán hadsereg főnöke azt mondta, még nem tudják megerősíteni, hogy Oroszország valóban kivonul-e a városból, de a kijevi erők 36,5 kilométert nyomultak előre, és 41 falut és várost foglaltak vissza a régióban október 1-je óta. Ez csak szerdán 12 település felszabadítását jelentette.

Három oldalról érkeznek az ukránok

Az ukrán csapatok északról, keletről és nyugatról folytatták előrenyomulásukat Herszon felé, miközben a város körül egykor az orosz erők által birtokolt terület egyre szűkülni látszik. A Dnyeperen át visszavonuló orosz katonák néhány csapata már kivonult a városból.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. november 10-én az ukrán-magyar határszakaszon 5097 fő lépett be. A román–magyar határszakaszon belépők közül 4620 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 161 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2022. november 10-én 24 ember, köztük 9 gyermek érkezett Budapestre vonattal – közölte a rendőrség.

Robbanások lehettek a gátnál

Meg nem erősített jelentések érkeztek csütörtök késő este a Nova Kahovka-gát körüli robbanásokról. Kijev többször is figyelmeztetett, hogy a 30 méter magas vízerőmű az oroszok célpontja lehet. Moszkva szerint viszont az ukránok akarnak kárt okozni az erőműben, hogy aztán Oroszországot vádolják meg a cselekménnyel.

Az ukránok 15 kilométerre vannak Herszontól

Az ukrán erők közelednek Herszon város széléhez, miután Oroszország bejelentette, hogy csapatai megkezdték a visszavonulást. Ukrajna azt állította, hogy felszabadította Sznihurivka kulcsfontosságú városát, körülbelül 32 kilométerre északra Herszontól. Képek is megjelentek ukrán katonákról ukrán zászlóval Kiszlivkában, egy Klapaja melletti faluban, Herszon városközpontjától körülbelül 15 kilométerre.

Ukrán katonák egy 203 milliméteres Pion önjáró löveggel támadják az orosz állásokat a dél-ukrajnai Herszon térségében 2022. november 9-én

Fotós: Sztaniszlav Kozliuk / Forrás: MTI/EPA

Egy hétig is tarthat a herszoni csapatkivonás

Az ukrán védelmi miniszter azt mondta, Oroszországnak legalább egy hétbe telik, hogy kivonja csapatait Herszonból. Körülbelül 40 ezer orosz katona tartózkodik a régióban, Herszon városban és környékén, valamint a Dnyeper folyó jobb partján. Ha az orosz erők a terveknek megfelelően elhagyják a várost, azzal mindkét oldalról felszabadítanak erőket, hogy máshol harcoljanak. Ahogy azt Sean Bell háborús elemző korábban említette, a csapatkivonás valószínűleg mindkét félnek megfelel.

Felrobbantották a herszoni tv-központot

A helyi ukrán sajtó káoszról számol be Herszonban, miután Oroszország bejelentette, hogy kivonul a városból. Az orosz erőket a herszoni televíziós műsorszóró központ egy részének felrobbantásával, valamint a fűtési és villamosenergia-infrastruktúra megrongálódásával vádolják. Herszon régió ukrán kormányzója szerint az orosz csapatok csapdát akartak hagyni maguk mögött.

Az ukrán erők még nem jutottak el a városhoz, és már nehezen tudnak kapcsolatba lépni az ottani civilekkel.

100 millió euró Hollandiától

Hollandia a korábbi támogatásain túl további 100 millió eurót utalt az ukrán védekezési alapba. Az ide kerülő pénzekből az ukrán elnök ígérete szerint közvetlenül a gyártóktól vásárolnak különböző berendezéseket, amelyek Ukrajna megerősödését segítik elő.