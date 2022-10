Cikkünk frissül

Gulyás a Weltwochénak: a szankciók kitalálója Oroszország legjobb barátja

Akárki is találta ki az ukrajnai háború miatti brüsszeli szankciókat, az Oroszország legjobb barátja, hiszen az intézkedésekkel az Európai Unió nem Oroszországnak, hanem saját magának ártott - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Weltwoche című svájci hetilapnak.

A Weltwoche a Gulyás Gergellyel folytatott beszélgetésről a lap csütörtökön megjelent számában közölt összeállításban kiemelte, hogy az európai sajtó és a brüsszeli politikusok ismét élesen bírálják Magyarországot, ezúttal az ukrajnai háborúban tanúsított magatartása miatt, amivel kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem Vlagyimir Putyin orosz elnök "trójai falova".

Az ilyen vádaskodás "a legrosszabb fajta propaganda" - húzta alá Gulyás Gergely, rámutatva, hogy Magyarország ugyanúgy egyértelműen elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, mint az EU többi tagállama, és a második háború utáni történelmének "legnagyobb humanitárius segélyét" nyújtotta Ukrajnának és a Magyarországra menekült 1,2 millió ukránnak.

Magyarország az EU keretében pénzügyileg is támogatja Ukrajnát, és támogatja az Oroszország elleni EU-s szankciókat is. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a Nyugat nem folytathatja az eddigi politikáját - fejtette ki a Fidesz politikusa, hozzátéve, hogy az EU nem az oroszoknak ártott a szankciókkal, hanem saját magának, különösen az energiaszektorban.

"Oroszország idén kétszer annyit keresett, mint tavaly. Azt is mondhatnánk, hogy bárki is találta ki ezeket a szankciókat, az Oroszország legjobb barátja" - fogalmazott Gulyás Gergely, aláhúzva, hogy a szankciókkal a Nyugat hozzájárul az orosz agresszió finanszírozásához.

Hozzátette, hogy sürgősen el kell indítani egy "európai vitát" arról, hogy az EU milyen politikát folytasson az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Mint mondta, intelligens szankciókra van szükség, "amelyek Oroszországnak ártanak, nem Európának".

Kifejtette, hogy Magyarország inkább közvetítő, és nem agresszív politikát folytat Oroszországgal, aminek legfőbb oka a függőség az orosz energiaszállításoktól. Magyarország a földgáz-, és kőolajfogyasztásának 90 százalékát fedezi orosz importból, így "a magyar gazdaság és társadalom idén és jövőre sem működhet orosz gáz és olaj nélkül".

Ez azt is jelenti, hogy a Magyarországon nagy beruházásokat végrehajtó svájci, osztrák vagy német cégek sem tudnának orosz gáz nélkül termelni. "Elsődleges érdekünk tehát, hogy minden elítélés és szankció ellenére úgy tartsuk fenn a kapcsolatot Oroszországgal, hogy folytatódjon az energia beáramlása" - mondta Gulyás Gergely.

Az ukrajnai fegyverszállításokat elutasító magyar kormányálláspontot indokolva rámutatott, hogy csak a Kárpátokon keresztül lehetne fegyvereket szállítani, és ezzel olyan területen fenyegetne az orosz támadás veszélye, ahol az ukrajnai magyar kisebbség él. Így különösen fontos "magyar érdek, hogy Kárpátalja kimaradjon a háborúból" - mondta a miniszter.

Az ukránok "a hazájukért harcolnak" és "hősies küzdelmet vívnak", amit Magyarország igen nagyra értékel, ugyanakkor van egy még fontosabb érték, amelyről nem szabad megfeledkezni - tette hozzá, kiemelve, hogy "egy atomhatalom ellen vívott háború óriási veszélyt rejt magában, nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa számára".

Ezért mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban létrejöhessen a tűzszünet - mondta Gulyás Gergely, aláhúzva, hogy Magyarország az "azonnali béke" pártján áll.

17 ukrán katona holttestét exhumálták Harkovban

Az ukrán hatóságok exhumáltak egy tömegsírt Harkov térségében, amelyben feltehetően 17 ukrán katona holtteste volt, akik meghaltak az orosz erőkkel vívott harcokban mintegy hat hónappal ezelőtt. Szergej Siszkov törvényszéki nyomozó szerint a férfiakat áprilisban ölték meg az orosz offenzíva során a Borova melletti faluban, Harkov és Luhanszk régió határán. A közösség tagjai értesítették a hatóságokat a tömegsírról, miután az ukrán erők a közelmúltban visszafoglalták a területet.

ISW: Putyin katonai győzelemre törekszik

Az amerikai központú Institute for the Study of War (ISW) agytröszt jelentése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi nyilatkozatai azt jelzik, hogy Oroszország „továbbra is katonai győzelemre törekszik Ukrajnában és rendszerváltásra Kijevben". Az ISW szerint Putyin retorikáját, miszerint Ukrajna „elvesztette szuverenitását" a Független Államok Közösségével folytatott megbeszélésen, megerősítette Vjacseszlav Volodin duma-elnök, aki szerint „Ukrajna elvesztette a képességét, hogy államként létezzen" és „Ukrajnát a NATO megszállta." Ez a nyelvezet összeegyeztethetetlen az egyenlő alapon folytatott tárgyalásokkal a tűzszünetről, nem beszélve az Oroszország által megkezdett konfliktus megoldásáról – írja az ISW.

Ukrajnában járt a CIA igazgatója

A CIA igazgatója, William J. Burns a hónap elején találkozott Volodimir Zelenszkij elnökkel és más tisztségviselőkkel – jelentette az egyik amerikai hírcsatorna október 26-án két meg nem nevezett forrásra hivatkozva.

„Ott tartózkodva megerősítette az Egyesült Államok azon kötelezettségvállalását, hogy támogatást nyújt Ukrajnának az orosz agresszió elleni harcban, beleértve a hírszerzési információk folyamatos megosztását" – idézték az egyik amerikai tisztviselőt.

Kijev megyét is lőtték az éjjel

A kijevi terület kormányzója, Olekszij Kuleba arról számolt be, hogy az orosz erők tűz alá vették a kijevi megye egyik közösségét. Kuleba nem árulta el a támadás helyét, de azt mondta, hogy a mentők a helyszínen tartózkodnak. Az első információk szerint nincs áldozat.

Az orosz erők csapást mértek Zaporizzsjára

Anatolij Kurtev, Zaporizzsja megbízott polgármestere arról számolt be, hogy az éjszaka az orosz erők csapást mértek a városra és környékére, ami tüzet okozott. Áldozatokról és a károkról egyelőre nincs információ.

Migrációs válság fenyeget

Éjszakai videóüzenetében azt mondta az ukrán elnök, hogy Oroszország ismét súlyosbítani akarja a globális élelmiszerválságot, vissza akarja hozni az éhínség veszélyét. Ennek tudja be, hogy már 175 teherhajó vár ukrajnai berakodásra, de az oroszok egyre lassabb ellenőrzése miatt napról napra nő a veszteglő hajók száma. Ez szerinte nem csak kereskedelmi probléma. Emberek milliói nem jutnak élelmiszerhez, ami a termékek árának még nagyobb emelkedésével fenyeget Afrikában, Ázsiában és Európában egyaránt. "Ha Oroszországnak sikerül végrehajtania a negatív forgatókönyvet, annak egy újabb nagyszabású migrációs válság lesz a vége" - mondta az ukrán elnök.

Több mint tízezren érkeztek szerdán Ukrajnából Magyarországra

Magyarország területére 2022. október 26-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 5419 lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4917 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 230 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Az ukrajnai háború elől 2022. október 26-án 178 ember, köztük 69 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Újabb fogolycsere

Az ukrán elnök bejelentette további tíz ukrán hadifogoly kiszabadulását. Egyben arra emlékeztetett, hogy minél több orosz katona kerül ukrán fogságba, annál könnyebb tárgyalni az ukrán foglyok szabadon engedéséről. Arról nem beszélt, hogy a mostani fogolycsere alkalmával hány orosz hadifogoly szabadult ki.

Hiperszonikus rakétát tesztelt a Pentagon

Az Egyesült Államok sikeresen elindított egy hiperszonikus rakétát – közölte a Pentagon. Az amerikai haditengerészet szerint a NASA Virginia állambeli Wallops Flight Facility bázisáról indított rakétával tesztelték a kommunikációt, a navigációs berendezéseket és a fejlett anyagokat, amelyek képesek ellenállni a hiperszonikus környezet hőjének. A hiperszonikus rendszerek a hangsebesség sokszorosával repülnek, jellemzően 3500 mph (5633 km/h) vagy nagyobb sebességgel. A szerdai teszthez egy, az eddigieknél kisebb és megfizethetőbb hangzású rakétát használtak.

Szerdán az orosz stratégiai nukleáris erők is gyakorlatot hajtottak végre, melynek keretében ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek többszöri kilövését gyakorolták.

Közel 250 orosz helikoptert lőttek le

Az ukrán elnök beszámolója szerint az ukránok által lelőtt orosz helikopterek száma megközelíti a 250-et. "Az orosz megszállók már annyi felszerelést – repülőgépet és egyéb hadieszközt – veszítettek, mint amennyi a világ hadseregeinek nagy részénél nincs és nem is lesz szolgálatban. Köszönetet mondok minden harcosunknak az ellenség ilyen fokozatos és visszafordíthatatlan demilitarizálásáért" - mondta Volodimir Zelenszkij.

A frontvonal helyzete nem változott

A frontvonal helyzete nem változott lényegesen - mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint a leghevesebb csaták most a Donyeck régióban zajlanak: Bahmut irányában és Avdijivkában. Hősnek nevezett minden ukrán katonát, aki ebben a térségben szolgál, mert hónapok óta koncentrált tüzérségi csapásoknak vannak kitéve.

"Általánosságban elmondható, hogy a fronton mindenhol erősítjük pozícióinkat, csökkentjük a megszállók képességeit, tönkretesszük logisztikájukat, és jó hírekkel készülünk Ukrajna számára" - mondta az elnök.

Az energiaszférában is harcolnak

Éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emlékeztetett: a hagyományos frontvonal mellett az energetika területén is meg kell vívni a harcukat Oroszországgal. Köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az energiarendszer működőképességének fenntartásában. Egyelőre tudatos, vészhelyzeti energiafogyasztást kért valamennyi felhasználótól.