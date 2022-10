Az Amerikai Egyesült Államok légierejének akadémiája új ösztöndíjprogramot hirdetett. Eddig ebben nincsen semmi különös, de azért a hír kap egy vajszínű árnyalatot – kezdte videójában Bayer Zsolt.

Ugyanis az új ösztöndíjprogramra mindenki jelentkezhet, kivétel a heteroszexuális fehér férfi.

„Őket nem várják. Szeretném papírból pontosan idézni, hogy kiknek hirdették meg az új programot. Jelentkezhetnek tehát az Amerikai Egyesült Államok légierejéhez a nembinárisok, az agenderek, a bigenderek, a two spiritek, a demigenderek, a genderfluidok valamint a genderqueerek, bármit is jelentsen ez. Ugye, önök is úgy vannak vele, hogy a háromnegyedéről azt sem tudják, hogy micsoda, de fölösleges is megtanulni. A lényeg, amit nekünk meg kell jegyeznünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok légiereje mostantól kezdve a heteroszexuális fehér férfiakra nem tart igényt.”

– És azt se felejtsük el, hogy ezen program keretében azt is meghirdették, hogy az Egyesült Államok légierejénél bizonyos szavakat nem szabad használni, így például azt, hogy anya, apa – ezt határozottan tilos –, továbbá a terrorista szót sem szabad használni, mert az olyan kirekesztő.

Azt hiszem, hogy a dilivonatról egész egyszerűen nem lehet leugrani – mondta végezetül Bayer Zsolt.