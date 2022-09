Ahelyett, hogy a békekötés elősegítéséről, a retorziók enyhítéséről, illetve feloldásáról esne szó, a baloldal a szankciók fokozását és kiterjesztését szorgalmazza, ami tovább növelné az európai országokban tapasztalható áremelkedés ütemét és egyre nagyobb veszélybe sodorja az energiaellátás biztonságát

– közölte a Századvég, amely megvizsgálta, hogy a hazai baloldal képviselői miként vélekednek a szankciós politikáról.

Béke helyett energiainflációhoz vezettek a szankciók

Az orosz–ukrán konfliktus következtében hozott európai uniós szankciók miatt nagymértékben megemelkedtek az európai energiaellátás költségei, és háborús infláció sújtja a kontinenst. A kialakult nehéz gazdasági helyzetben a megoldás a békekötés mielőbbi előmozdítása, illetve a büntetőintézkedések felfüggesztése lenne, azonban a baloldal politikusai továbbra is szorgalmazzák a szankciókat. Teszik ezt annak ellenére, hogy a Krím-félsziget 2014-es megszállása után a nyugat az Európai Unió energiaellátását veszélyeztető szankciók bevezetése nélkül is el tudta érni a fegyveres konfliktus befagyasztását és a minszki békefolyamat elindítását – írja legújabb elemzésében a Századvég.

Hangsúlyozták, az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján könnyen belátható, hogy

a szankciós politika fenntartása, illetve kiterjesztése a már egekbe szökött európai energiaárak további emelkedéséhez, valamint az infláció fokozódásához vezetne,

amely újabb – a mindennapokban is érzékelhető – nehézséget jelentene az európai polgárok számára. Ebből fakadóan a felelősségteljes politikának – a fegyveres konfliktus elhúzódásához vezető – szankciófókuszú stratégia helyett a béketárgyalások előfeltételeinek megteremtésére, az érintett felek közötti politikai párbeszéd előmozdítására kell törekednie.

A baloldal a szankciós politika pártján áll

A Demokratikus Koalíció politikusai többször nyilatkoztak arról, hogy támogatják az energiaárak emelkedését eredményező brüsszeli szankciókat.

A párt februári közleményében szorgalmazta a kedvező árú hazai energiaellátást lehetővé tevő Paks II. beruházás leállítását. Emellett Dobrev Klára, a baloldal árnyék-miniszterelnöke szerint „tény és való, hogy a szankciók végrehajtásában a magyar kormány nagyon sokat késlekedik, lásd […] a Paksi Atomerőmű-szerződést a kettes blokkra, amelyet abszolút fel lehetne most mondani és fel is kellene”. A DK európai parlamenti képviselője úgy véli, „[…] van elég időnk, hogy lássuk, hogyan működnek a bevezetett szankciók”.

Az Oroszországgal szemben foganatosított intézkedésekről időközben bebizonyosodott, hogy káros hatást gyakorolnak Európa gazdaságára, de a baloldal politikusai rendre kitartanak mellettük, sőt további szankciók bevezetését sürgetik

– írja a Századvég.

A legutóbb elfogadott hatodik szankciós csomag az orosz olaj behozatalának tilalmát érintette, de a magyar kormány mentességet harcolt ki az ország számára, hogy továbbra is biztosítsa a szükséges olajkészletet. Ezzel szemben

a Momentum politikusai többször is amellett kardoskodtak, hogy Magyarország mondjon le az orosz olajról.

Fekete-Győr András, a Momentum parlamenti listavezetője azt mondta, ha ők lennének kormányon, csatlakoztak volna az olajembargóhoz a bolgár példát követve. A Momentum volt vezetője úgy véli, hogy „a szankciók azt üzenik a világ készenlétben álló diktátorainak, hogy a tetteidnek következménye van, nem lehet bármit büntetlenül megtenni. Nekünk, európaiaknak pedig azt üzenik, hogy a békének ára van”.

Bár az energiaárak a szankciók következtében nagymértékben megemelkedtek és veszélyeztetik az európai gazdaságot és ellátásbiztonságot, valójában a béketárgyalásokhoz nem vezettek közelebb.

Donáth Anna, a Momentum korábbi elnöke és európai parlamenti képviselője szintén támogatja a büntetőintézkedéseket. Donáth szerint „a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók azonban – minden mértékadó elemzés szerint – működnek, és összeroppanthatják az orosz gazdaságot”. A politikus azonban nem említette, hogy Oroszország más piacokon értékesíti energiahordozóit, és nagyobb bevételre tesz szert, mint korábban.

Továbbá a szocialista Ujhelyi István is a szankciók fenntartása mellett érvelt még abban az esetben is, ha azok kedvezőtlen hatást gyakorolnak az ellátásbiztonságra és az inflációra. Emellett Hadházy Ákos baloldali politikus úgy véli, hogy a retorziók a béke eszközei és jobban fájnak Oroszországnak, mint nekünk.

A szankciópárti baloldali politikusok közé tartozik Karácsony Gergely is

– írja elemzésében a Századvég.

A főpolgármester azt nyilatkozta, hogy „[…] örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül is nem tudta megakadályozni”. Jávor Benedek, Karácsony párttársa már márciusban úgy vélte, hogy „hozhatunk és hoznunk is kell további szankciókat Oroszország ellen, az eddig nem érintett területekre, így az energiapiacokra is kiterjesztve a korlátozásokat”, majd hozzátette, hogy „a mostani szankciók elégtelenek, kiterjedtebb, átfogó gazdasági nyomás kell, amely az energiapiacokat is érinti”. Emellett a Párbeszéd korábbi országgyűlési képviselője, Kocsis-Cake Olivio az ország gázbeszerzésével kapcsolatban azt mondta, hogy „ezt a forrást el kell tekerni, el kell zárni”.

A Századvég szerint figyelemre méltó az LMP álláspontja is. Ungár Péter szerint „nem drágulna a rezsi, ha nem épülne meg Paks II.”. A politikus ugyanakkor figyelmen kívül hagyja azokat a tényeket, amelyek a Paks II. beruházás kapcsán összhangban vannak Magyarország nemzetstratégiai érdekeivel. Ezenkívül az LMP általánosságban is évek óta támogatja az Oroszországgal szemben foganatosított büntetőintézkedéseket.

Fontos megemlíteni, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke is támogatja a retorziókat. Egy azóta törölt májusi bejegyzésében még úgy ítélte meg, hogy „teljes az egyetértés abban, hogy a gazdasági szankciók a leghatékonyabb eszközök az orosz agresszió leállítására”.

Összességében megállapítható, hogy

a magyarországi baloldal még abban az esetben is támogatja az Oroszországgal szemben alkalmazott szankciókat, ha azok káros hatást gyakorolnak az európai gazdaságokra, nagymértékben emelik az energiahordozók árát és az inflációt, továbbá veszélyeztetik az ipar és a lakosság energiaellátásának biztonságát.

Az ipar működtetése kiemelten fontos az európai tagállamok gazdasági teljesítménye, az európai társadalmak jólétének, illetve a munkahelyek megőrzése érdekében, emellett az energiaárak féken tartása is nélkülözhetetlen a lakosság életszínvonalának biztosítása érdekében, azonban a baloldal szankciós javaslatai veszélybe sodorják ezeket a célokat – zárul a Századvég elemzése.