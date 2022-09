Nem telik el nap anélkül, hogy egy-egy brüsszeli bürokrata, vagy liberális európai politikus ne hangoztatná, hogy az európai polgároknak be kell látniuk, hogy nekik is részt kell venniük a putyini agresszió elleni harcban - írja a V4NA Hírügynökség.

Elég csak Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke kijelentésére gondolni, aki már márciusban azt mondta, hogy „az európaiak azzal segíthetnek a Vlagyimir Putyin elleni harcban, ha lejjebb kapcsolják a fűtést otthonukban. A mi döntéseink határozzák meg, hogy mennyi energiát fogyasztunk és hogy mennyire vagyunk erősek az Oroszországgal szembeni reakcióinkban.”

Azóta számtalan hasonló nyilatkozat látott napvilágot, Brüsszelben újabb és újabb szankciókat követelnek, az energiaárak pedig annyira elszálltak, hogy milliók rettegnek a téli hónapoktól, attól félve, hogy nem fogják tudni fűteni otthonaikat.

A liberális politikai elitet azonban láthatóan ez nem érdekli. A napokban Annalena Baerbock német külügyminiszter, a Zöldek politikusa például egyenesen arról beszélt, nem hatja meg, ha az emberek az utcára vonulnak, hogy tüntessenek az elszabadult energiaárak miatt.

Úgy fogalmazott

"nem érdekel, hogy mit gondolnak a német szavazóim, teljesíteni akarom az ígéretem az ukrán népnek".

Más politikusok pedig tippeket adnak az embereknek arról, hogyan spóroljanak, például ne fürödjenek, ne mossanak, tekerjék lejjebb a fűtést. A tippek osztogatásából pedig a mainstream média is kiveszi a részét, egészen elképesztő mennyiségben önti magából az őrültebbnél őrült ötleteket. Nemrég még azt is leírták, hogy rengeteget spórolhat az ember, ha a zuhany alatt vizel – írja a V4NA hírügynökség.

Aki luxusban él, nem is értheti, mitől félnek európaiak milliói

Van, amiről azonban nem számol be a mainstream média. Tilos beszámolnia arról, hogy azok a politikusok, akik európaiak millióira kényszerítik rá a spórolást, milyen elképesztő luxusban élnek.

A V4NA a napokban írta meg, hogy Guy Verhofstadt, Belgium volt miniszterelnöke, a liberális Renew Europe európai parlamenti frakció EP-képviselője Gent belvárosában egy 17. században épült, gyönyörűen felújított, folyóparti műemlék épületben él Belgiumban.

A politikus egészen különleges módját találta meg a „spórolásnak”, amikor tetemes mennyiségű közpénzt használt fel folyóparti villája felújításához.

Verhofstadt kétszínűsége nyilvánvalóan nem egyedi, a brüsszeli politikusok igazi luxusban élve osztogatják a spórolási tanácsokat a kétségbeesett európaiaknak.

„A brüsszeli buborék szívóereje óriási. Ez egy mikrovilág”. Így vélekedett egy olasz gyakornok a Groene Amsterdammer holland lapnak. Egy korábbi tisztviselő pedig arról beszélt, hogy a brüsszeli buborékban élők minden mozzanata az EU légkörében zajlik, a gyermekeik nagyon drága nemzetközi iskolába járnak, amit az Európai Bizottság fizet állandó szerződéssel.

Beszámolók alapján a legfontosabb emberek Tervurenben élnek, ami sokak szerint Európa egyik legdrágább és legjobban őrzött települése. A V4NA a helyszínen járt utána, hogy milyen az élet a kertvárosban, ahol egy tollat sem lehet leejteni anélkül, hogy ne tudnának róla a helyiek és a hatóság.

Tervuren az Európai Unió brüsszeli intézményeitől mindössze 15 perces autóútra található. Amikor a V4NA stábja megérkezett a kisvárosba, luxusházak erdejében találta magát. Ha a Google térképén madártávlatból megnézzük a telkeket, látható, hogy medencék és sportpályák is tartoznak a luxusingatlanokhoz.

Fotó: V4NA Hírügynökség

Láthatóan nem spórolnak az energiával, hiszen a medencéket fűteni, tisztítani kell, a sportpályákhoz néhol pedig profi kivilágítás is jár.

Napelemet, napkollektort sem sok házon látni, és a házak errefelé nem az átlagos európai adófizetők pénztárcájának lettek kitalálva, hiszen 1,5-2 millió eurót is elkérnek egy-egy ilyen villáért. A 23 ezres lélekszámú kisvárosban több iskola is található, ahol túlnyomó többségében a brüsszeli buborékban élő elit gyermekei tanulnak – írják.

Amennyire a nyitott határoknak és a befogadásnak adnak hangot a brüsszeli bürokraták, annyira igyekeznek védeni és kizárni a nem helyieket. Az utcákról szinte lehetetlen belátni a kertekbe, a magas kerítések mögött sűrű növényzet gondoskodik róla, hogy biztosan titokban maradjon, mi található bent és mi történik az udvaron. A telkek számos pontját biztonsági kamerával figyelik, így a járókelők még tüsszenteni sem tudnak anélkül, hogy azt ne vennék videóra.

Hogy mennyire szigorúan védik a környéket, jól mutatja az is, hogy a V4NA stábja alig pár perce tartózkodott Tervurenben, máris két rendőr érkezett ki hozzájuk, akik elvették a hírügynökség munkatársainak telefonjait, és kitörölték a korábban készített fényképeket. A rendőrök jogsértő módon az autót is kipakolták, emellett az operatőr kamerájának memóriakártyáját is elvették, mondván, hogy tilos forgatni ezen a környéken.

Frans Timmermans is rengeteget posztolt már arról, hogy milyen az élet Tervurenben, és arról is beszélt, hogy „otthonosan érzi magát” a városban.

Tervuren persze csak egy szelete a brüsszeli elit életének, de már ebből is kitűnik,

a luxusban élő brüsszeliták szigorúan őrzött luxusotthonaik biztonságából képtelenek megérteni az embereket.

Oroszországban eközben szinte semmit sem éreznek a szankciókból

Európát egyre mélyebben sújtják a szankciók, az oroszokat azonban nem rengették meg az intézkedések. Ez derült ki akkor, amikor a V4NA stábja Oroszországba utazott, hogy saját tapasztalatokat gyűjtsön a szankciók hatásairól. A hétköznapokban apró nehézségeken túl nem érezték meg az oroszok.

A félelemvezérelt, tájékozatlan európai mainstream liberális médiamunkások, tulajdonosaik érdekeit kiszolgálva, nyugat-európai irodáik mélyéről írják meg, hogy mennyire sikeresek voltak a szankciók – tette hozzá a lap.

Ám a valóság az, hogy vannak ellátási gondok néhány termékből, de a hiány nem fájó.