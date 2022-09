Az Alapjogokért Központ (AK) szerint Márki-Zay Péter korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt beismerte, hogy "nemzetközi globalista erők" akartak beavatkozni a magyar választásokba.

Példátlan, de nem példa nélküli botrány a baloldalon: Márki-Zay Péter beismerte, hogy nemzetközi globalista erők próbáltak meg beavatkozni a magyar választásokba, ami szuverenitási kockázat

- írta az Alapjogokért Központ pénteken a Facebook-oldalán.

Az AK közölte: Márki-Zay Péter a napokban egy podcastban elismerte, egyesületéhez még a választások után is több száz milliós külföldi adomány érkezett. Ráadásul - folytatták - "Márki-Zay és csapata" annak ellenére kapott újabb forrásokat, hogy korábbi ígéretét sem teljesítette, nem számolt el a belföldön gyűjtött adományok és pénzek felhasználásáról.

Az AK szerint az eset több szempontból is aggályos; a magyar pártfinanszírozási törvény kifejezetten tiltja hazai politikai pártok finanszírozását külföldi forrásokból.

"Ez a tilalom nem egyedi, a legtöbb demokratikus állam ezzel is óvja országát attól, hogy külföldi erők pártokat és politikusokat vásároljanak maguknak. A magyar jogalkotó célja ezzel a tilalommal világos: külföldről ne szólhassanak bele a magyar belpolitikába, és ne lehessen ezt megtenni a legprimitívebb eszközzel, nevezetesen azzal, hogy külföldi érdekcsoportok lefizetnek belpolitikai szereplőket, hogy azok az ő nótájukat fújják" - írták.

Hozzátették: Márki-Zayék "tehát rosszhiszeműen, megkerülve a magyar törvényeket, egyesületüknek juttatott források révén korábbi, baloldali kampányköltéseket fizettek ki a nem kampányra kapott pénzből", amit maga a jelölt vallotta be, "mégpedig a donor, az adományozó helyesbítése mellett".

Megjegyezték: az Action for Democracy ugyanis elismerte, "a magyar civil társadalom és a független média támogatása" érdekében gyűjtött forrásokat utalta át Márki-Zay mozgalmának, és "nem kampánytámogatást" nyújtott, hanem az egyesület tevékenységét - különös tekintettel az LMBTQ-jogok sérelme elleni kiállásra - finanszírozták.

Azt írták, hogy az Action for Democracyt közvetlenül a magyar választások előtt alapították, és feltett célja a magyar választások befolyásolása volt, "a 2022-es voksolásra egyfajta főpróbaként tekintettek".

A központ szerint az Action for Democracy "vezetője a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt felbukkant Korányi Dávid, akit Bajnai Gordon is megörökölt főtanácsadóként, majd 2019-ben Karácsony Gergely hívta a fővárosi városházára, szintén főtanácsadói minőségben". Korányi Dávid "jelenleg is számtalan, Soros György által finanszírozott NGO vezetői vagy tanácsadói testületének tagja, a progresszív politikai hálózat háttérintézményeinek befolyásos alakja" - tették hozzá.

Az elemzés szerint példátlan, de nem példa nélküli, "hogy a Soros-hálózat pénzzel és erőforrásokkal kívánja manipulálni a magyar belpolitikát".

Emlékeztettek: 2013-ben "még a Bajnai Gordon bábáskodása mellett alapított, mára megszűnt EGYÜTT - a Korszakváltók pártja a szintén Bajnai elnökölte Haza és Haladás Egyesületen keresztül jutott százmilliós pénzbeli adományhoz a Soros György bőkezű támogatását élvező Center for American Progresstől". Az egyesület elismerte a támogatást, de soha nem számolt el a nyilvánosság előtt a demokratákhoz közeli külföldi pénzekről - tették hozzá.

Karácsony Gergely 2021-es miniszterelnök-jelölti kampányának finanszírozási hátteréről is csak annyit tudható, hogy "a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesületet is egy Bajnai-bizalmas, Perjés Gábor vezette, és egyetlen év alatt sikerült összekalapolni és elkampányolni közel 300 millió forintot".

Ugyanezzel a technikával, egy egyesület mögé bújtatva kampányolt Karácsony Gergely 2019-ben is, de akkor a finanszírozás a Mindenki Budapestért egyesület mögé volt elrejtve, amit szintén Perjés Gábor vezetett - írták.

Emlékeztettek arra is, hogy Soros György a koronavírus-járvány első évében egymillió eurós felajánlást tett Budapestnek, "amit a főváros vezetése az utolsó eurócentig olyan baloldali kötődésű egészségügyi magánvállalkozásoknál költött el tesztekre és maszkokra, amelyek Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon kormányzása idején jutottak állami megbízásokhoz". "Soros Györgyről azonban az is tudható, hogy a hazai - és egyébként a mindenkori baloldalt hűen kiszolgáló - aktivista-NGO világ finanszírozásában is aktív szereplő. Köztudott, hogy a Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért, az Amnesty International, vagy éppen a Patent egyesület mind-mind Soros György dotációjától függő szervezetek" - áll az AK írásában.

Hangsúlyozták: a választásokon felhatalmazást szerző Országgyűlés a szuverenitás legfőbb letéteményese. "Ha ebbe a folyamatba külföldről beavatkoznak, ha a szuverenitásunkat áruba bocsátjuk - márpedig a magyarországi baloldal szereplői rendre ezt teszik -, akkor az országunk elveszítheti az önálló cselekvés lehetőségét: hiszen a baloldal mindig annak a nótáját húzná, aki fizet érte" - fogalmaztak.

Az egyesületi, rosszhiszemű finanszírozási forma a demokratikus választásokba történő beavatkozásként értékelhető, és a népképviselet elvének megsértését jelenti, ezzel pedig sérülnek az alkotmányos alapjogok és így csorbul az ország szuverenitása - vont le a következtetést az Alapjogokért Központ.