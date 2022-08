Beépített ügynökökről, lehallgatásokról és a Fidesz ellenzékkel való összejátszásáról beszélt Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok korábbi közös miniszterelnök-jelöltje az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A Magyar Nemzet azt írja: a hódmezővásárhelyi polgármester állítása szerint a választási kampány alatt lehallgatták az ellenzék irodáját. A hajmeresztő kijelentést akkor tette, amikor arra kérte a műsorvezető, hogy reagáljon a Hadházy Ákos képviselő által megfogalmazott vádra, miszerint a Fidesz beépült az ellenzéki pártokba.

Ezt tudjuk, sőt most, amikor a volt irodánk informatikai hálózatát lebontó, szerelő kollégákkal beszéltünk a héten, akkor kiderült az is, hogy valószínűleg valaki rácsatlakozott a kamerákra, amik biztonsági kameraként szerepeltek az ellenzék főhadiszállásán, és ha jól értettem az ő szavukból, még hangot is rögzített, ami egy biztonsági kameránál nem szokás. Tehát én azt látom, hogy igen, természetesen beépített ügynökökkel, lehallgatásokkal és mindennel a Fidesz ott van az ellenzéken belül is

– jelentette ki váratlanul a minden alapot nélkülöző elméletet Márki-Zay.

Részleteket ugyan nem árult el, de a Telex megkérdezett az esetről egy kiberbiztonsági szakértőt, aki hangsúlyozta: egy ilyen megfigyelés megvalósulásához a legtöbb technikailag lehetséges forgatókönyvben szükség lenne arra, hogy az ellenzék, valamint a biztonsági kamerák telepítésének, üzemeltetésének felelőse szakmai hibát vétsen.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy egyelőre semmilyen független vizsgálat nem folyik az ügyben, de ha folyt is, nem hozták nyilvánosságra az eredményeit, így nem tudhatjuk, hogy valóban hozzáférhettek-e illetéktelenek az ellenzéki központ kameráihoz.

Egy másik meglepő teóriával is előállt a bukott miniszterelnök-jelölt: eszerint a jelenleg büntetőeljárásban vizsgált DatAdat-ügy főszereplője nem is a Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adatokat kezelő cége. Márki-Zay állítja: a Fidesz küldhetett sms-eket a választóknak, hogy később a DatAdatra fogják.

Ismert: a DatAdat a mostani kampányban hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, sms-ekkel, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt rendelt el nyomozást Kubatov Gábor a Fidesz alelnökének feljelentése nyomán.

Korábban az Index hívta fel a figyelmet a szerkesztőségük birtokába került dokumentum alapján arra, hogy a DatAdat – akik a választási kampányban is Márki-Zayt segítették – többször is fizethette a politikus ebédjét.

Nem tudtam, de nagyon örülök nekik, hogy ők fizették az ebédünket

– nyilatkozta még a kampány alatt Márki-Zay Péter a Mediaworks Hírcentrumnak.