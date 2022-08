Az amerikai elnök fia, Hunter Biden is érintett volt az ukrán gabonaexportban, a New York Post egy 2018-as dokumentumban talált rá egy Hunter Biden által is aláírt ukrán–kínai gabonaexport-szándéknyilatkozatra – írja a Mandiner.hu.

Az ukrán energetikai cégben korábban vezető szerepet vállaló Hunter Biden korábban elhagyott egy laptopot, amiről jó ideje különböző dokumentumok kerülnek nyilvánosságra. A Burisma ukrán energiaipari cég New York Post által közölt igazgatótanácsi döntése 2018 júliusából származik. A dokumentum alapján a Burisma kifejezte szándékát, hogy gabonát exportáljon Ukrajnából Kínába, a kínai–ukrajnai Selyemút projekt részeként.

Az ukrán cég felhatalmazta tanácsadójukat, Vagyim Pozsarszkijt, hogy a projekt ügyében képviselje a Burismát minden potenciális kínai partner előtt.

A dokumentumot aláírta Hunter Biden is, ahogy a korábbi CIA-hivatalnokból Burisma-igazgatótanácsi taggá vált Joseph Cofer Black is.

Arra, hogy a burismás kínai–ukrán gabonabiznisz létrejött-e, a lapnak nincsenek információi. A New York Post azonban felhívja a figyelmet arra, hogy Joe Biden kormányzata az ukrajnai háború kapcsán azzal vádolta Kínát, hogy felhalmozza a gabonakészleteit, miközben a világot élelmiszerválság fenyegeti.

Egyéb dokumentumok arra is utalnak, hogy Pozsarszkij megköszönte Hunter Bidennek, hogy apjával, Joe Bidennel össze tudott hozni neki egy találkozót, amivel a veterán amerikai politikus ukrajnai, orosz és kazah üzletemberekkel tudott megismerkedni. A Fehér Ház korábban tagadta a találkozót, de végül újabb dokumentumok és megszólalások bizonyították, hogy Joe Biden megjelent az eseményen. További dokumentumok pedig azt mutatják, hogy Joe Biden a fia legalább tucatnyi üzleti partnerével találkozott – közöttük kínaiakkal is.

Hunter Biden egyébként 2019 áprilisában mondott le a Burismában betöltött pozíciójáról, apja elnökjelölti ambícióira hivatkozva – olvasható a Mandiner.hu cikkében.