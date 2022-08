A holland város önkormányzata tavasz óta próbált a Gazprom helyett új beszállítót találni, csakhogy mindeddig nem jártak sikerrel, írja a ma7.sk az AD holland lap beszámolója nyomán. Hangsúlyozzák: az új beszállító megtalálására kiírt tender a napokban véget ért, az önkormányzat által még megfizethető összegért egyetlen alternatív beszállító sem vállalta, hogy biztosítja a város számára szükséges földgázt.

Csak Magyarország és Szlovákia importálhat orosz gázt

Mindez azt jelenti, írják, hogy

október 10-e után Hága földgáz nélkül marad. Ekkor jár le ugyanis az Európai Unió által megszabott határidő,

ezt követően már csak néhány ország importálhat orosz földgázt (például Magyarország és Szlovákia), illetve lehet élő szerződése az orosz Gazprommal. Az önkormányzat most azt találta ki, írják, hogy egyenként ül le tárgyalni a szóba jöhető földgázbeszállítókkal, de azt már jó előre tudják, képtelenség október 10-ig megegyezni bármelyikükkel is. Ezért kér most a holland város kivételt a hollandok által teljes gőzzel támogatott orosz szankciók alól.

A teljes cikket itt olvashatja el.