Márki-Zay Péter nemrég az ATV-ben jelentette be, hogy a 2024-es európai uniós választásra közösen alapítana pártot Hadházy Ákossal, az elképzelést utóbbi sem cáfolta. Amennyiben valóban létrejön az új formáció, adja magát a kérdés, hogy az vajon mennyire lesz stabil és hosszú életű, hiszen alapítói – és várhatóan vezetői – a magyar politikai élet két leginkább összeférhetetlen, legkétesebb megítélésű figuráinak nevezhetők.

Márki-Zay Péter a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként mutatkozott be az országos politikában, nem is akárhogyan. Hódmezővásárhely polgármesteréről rövid időn belül kiderült, hogy követhetetlenül, összevissza beszél, ha kellett, szemrebbenés nélkül letagadta, amit egy perccel korábban mondott, vagy éppen a saját szavairól állította, hogy azokat más mondta.

Amikor a kampányban kiderült, hogy ezzel inkább taszítja, mintsem vonzza a támogatókat, Márki-Zay önvizsgálat helyett saját szövetségeseit kezdte el támadni, mondván: árulók, Fidesz-ügynökök vannak közöttük. Bár többször is kérték, hogy nevezze meg, kikre gondol, és álljon elő bizonyítékokkal, ennek egyszer sem tett eleget, miközben tovább folytatta a vádaskodást – manapság éppen Gyurcsány Ferencről híreszteli, hogy nem is akarta megnyerni a választást. Márki-Zay Péter személyiségéről sokat elárul az is, hogy a hatalmas választási kudarc után az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöksége sem akarta, hogy párttá alakuljanak, számos prominense pedig lemondott posztjáról.

Hadházy ügyei is hosszú listára férnek csak fel.

