Kathy Hochul, New York kormányzója aláírta azokat a jogszabályokat, melyek ellenőrzik a "nemi alapú nyelvhasználatot" a jogban és a törvényekben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizonyos kifejezéseket lecserélnék, amelyek utalnak egy adott nemre

– írja a V4NA hírügynökség.

Az egyik ilyen törvényjavaslat, amely az egész államra vonatkozik, hogy a councilman (tanácstag) és a councilmen (tanácstagok) szavakat a nemileg semleges council member (tanácsos) vagy council members (tanácstagok) kifejezésekkel helyettesítik.

A másik pedig a kiskereskedelemben dolgozó eladókra hivatkozik: a salesman (férfi nemű eladó) vagy a salesmen (eladók) kifejezést salesperson (eladó személy) kifejezésre cserélik.

Mindkét törvényjavaslat a he (férfinem) vagy her (nőnem) személyes névmások helyet a they-t preferálja.

Az állami szenátus előterjesztett javaslata elavultnak nevezi a "salesman" kifejezést, és azt állítja, hogy "a munkaköröknek nincs nemük, de sajnos államunk számos törvénye még mindig nemi alapú nyelvezetet használ, amikor olyan szakmákról beszél, amelyeket minden nemű ember gyakorol". Ez a jogszabály egy majdnem százéves törvényt kíván korszerűsíteni.

Ide kattintva megtekintheti a kormányzónővel készült videót.

New York 1927 óta hosszú utat tett meg, és büszkén állunk az egyenlőség jelzőfényeként, ahol nemtől függetlenül bárki követheti szenvedélyeit, és a törvényeinknek ezt a tényt kell tükröznie.

"E jogszabály aktualizálása tükrözi azokat az értékeket, amelyeket itt New Yorkban vallunk, és tükrözi azokat a további változtatásokat, amelyeket el kell végezni annak érdekében, hogy törvényeink valóban tükrözzék ezeket az értékeket"

– áll a törvényjavaslatban.

Az új törvényjavaslatok egy másik, a kormányzó által a hónap elején elfogadott törvény után kerültek az asztalra, amely a "fogvatartott" kifejezést "bebörtönzött személyre" vagy "igazságszolgáltatásban érintett személyekre" cserélte, a nagyobb méltányosság előmozdítása és a méltóság helyreállítása érdekében.

"New Yorkban mindent megteszünk azért, hogy megmutassuk, hogy az igazságszolgáltatás és a biztonság kéz a kézben járhat. Biztonságosabbá tehetjük utcáinkat és közösségeinket, ha az igazságszolgáltatásban részt vevő személyeknek lehetőséget adunk arra, hogy rehabilitációs programjukat befejezzék és dolgozzanak. Azzal, hogy minden New York-i emberrel méltósággal és tisztelettel bánunk, javíthatjuk a közbiztonságot, miközben biztosíthatjuk, hogy a New York-iak tisztességes esélyt kapjanak egy második esélyre" - jelentette ki a kormányzó a törvény aláírásakor.