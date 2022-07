Van, ami örök

– ez lesz a mottója az idei Tusványosnak, amelyet két év kihagyás után újra az erdélyi Tusnádfördőn rendeznek meg. Várhatóan a szervezők kedden, egy sajtótájékoztatón részletesen ismertetik majd a hatnapos rendezvény összes programpontját, és kiderül a meghívott vendégek, előadók illusztris névsora is, noha a fesztiválként is azonosított szabadegyetem honlapján már elérhetőek egyes programpontok, Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke pedig pár napja az atv.hu-nak megerősítette,

a fő politikai szónok idén is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke lesz.

A kormányfő először 1998-ban mondott beszédet a szabadegyetemen, amit már 1989 óta minden évben megrendeznek (kivéve 2020-at és 2021-et). Első alkalommal, frissen megválasztott miniszterelnökként Magyarország NATO-tagságának fontosságáról beszélt Orbán Viktor, a későbbi években pedig rendre politikai programadóbeszédekké váltak az itteni felszólalásai.

2014-ben itt beszélt először az illiberális demokráciáról, 2016-ban pedig (a világ első hivatalban lévő politikai vezetőjeként) itt állt ki Donald Trump amerikai elnökjelölt mellett, aki később az Egyesült Államok 45. elnöke lett.

A legutóbbi alkalmon, 2019-ben Orbán Viktor arról beszélt, hogy

a magyar nemzet birtokában van azoknak a képességeknek, amelyekkel meg tudja magát védeni, biztató pályán van, további fejlődését pedig nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély.

Az idei szabadegyetemen vélhetően a miniszterelnök először elemzi majd hosszabban az orosz–ukrán háborút, és a konfliktussal járó háborús infláció kezelésének lehetőségeit - írja a Magyar Nemzet.

A kormányfő várhatóan a tábor utolsó előtti napjának délelőttjén, július 23-án mond beszédet.

Utoljára a 30. tábort rendezték meg 2019-ben, a koronavírus-járvány miatt azonban a 2020-as és 2021-es tusnádfürdői tábor elmaradt. – De egy olyan rendezvénynek, mint Tusványos, folytatódnia kell – fogalmazott a minap Németh Zsolt.

A politikus, aki a Tusványosi szenátus társelnöke is, az idei mottóról azt mondta; „tükrözi, hogy vannak örök értékek az emberi életben, és a politikának ezeket kell követnie”. – Másrészt pedig vannak olyan intézmények is, amelyek hosszú életűek, egyfajta rendszerváltó intézménynek lehet tekinteni most már Tusványost is – jelentette ki. – Reméljük, ha nem is örök, de nagyon hosszú életű lesz – mondta Németh Zsolt.

A tusványosi koncertek közül

a nyitónapon – kedd este – Nagy Feró és a Beatrice lép fel, akik visszatérő vendégei az erdélyi fesztiválnak. Aznap ad koncertet a Tankcsapda is, amely a fesztivállal egyidős rockzenekar, s úgy tartják, hogy Magyarországon a legsikeresebbek a műfaj képviselői között.

Szerdán a Margaret Island és a Kowalsky meg a Vega zenekarok lépnek fel a nagyszínpadon, csütörtökön pedig a Bagossy Brothers Company előadását hallgathatják meg a táborozók.

Pénteken érkezik a Blahalousiana, a szombati zárónap fellépője pedig a Honeybeast lesz.

A társszervező Magyar Ifjúsági Tanács színpadán a fesztivál alatt feltörekvő helyi zenekarok zenélnek majd.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök előadása előtt a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2019. július 27-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)