Sürgős energiatakarékossági megoldásokon munkálkodik a spanyol kormány, melyeket várhatóan jövő héten jelentenek be - írja a Magyar Nemzet.

Pedro Sánchez miniszterelnöknek addig is volt egy tippje: arra buzdította a közszférában és civil szektorban dolgozókat egyaránt, hogy ne viseljenek nyakkendőt. Jó példával elöl járva a baloldali politikus már pénteki sajtótájékoztatóján is nyakkendő nélkül jelent meg. – Ezzel mind energiát spórolhatunk meg! – magyarázta, és azt is elárulta, miért.

A spanyol miniszterelnök szerint nyakkendő nélkül javul majd az emberek hőérzete, ezért nem kell annyi légkondicionálót használni, így végső soron áramot takarítanak meg.

Pedro Sánchez addig viszont azért mégsem „merészkedett” az öltözködési szabályok felrúgásával, hogy a zakóját is levegye a 36 Celsius-fokos madridi nyárban.

Hasonló lépésekre már mások is rászánták magukat, az Egyesült Királyságban az alsóházban például a politikusok levehetik a zakójukat is (a házszabály itt egyébként meg sem követeli a nyakkendő viselését) – emlékeztetett a BBC. Japánban pedig már először 2005-ben, majd későbbi években is „laza kampányt indítottak”, hogy a tisztségviselők öltözködjenek a nyári időjárásnak megfelelően, akár pólóba és szandálba is.

Spanyolország egyébként egyike azoknak az országoknak, melyek nem támogatják az Európai Bizottság tervét a gázfogyasztás 15 százalékos csökkentéséről.

Megvédjük az európai értékeket, de nem fogadunk el olyan áldozatot, amelyről még a véleményünket sem fejthettük ki. Nem számít, mi történik, nem korlátozzuk a spanyol családok gáz- és áramfogyasztását otthonaikban

– szögezte le Teresa Ribera energiaügyi miniszter.

Pedig Spanyolország nem is függ az orosz gáztól: az importált mennyiségnek mindössze 10 százaléka érkezik Oroszországból, miközben 34 százalék az Egyesült Államokból, 25 százalék Algériából és 14 százalék Nigériából.

Borítókép: Pedro Sanchez, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) elnöke helyzetértékelő sajtóértekezletet tart a párt végrehajtó bizottságának ülése után Madridban 2016. szeptember 5-én. Már ekkor nyakkendő nélkül (Fotó: MTI/EPA/J. P. Gandul)