Éjszakánként még mindig lőnek

Egy héttel a múlt heti migránsleszámolást követően sem nyugszanak a kedélyek a szabadkai makkhetesi erdőben. A helyiek arra panaszkodnak, hogy habár látványosan megnövekedett a rendőrök száma, még mindig úgy érzik, hogy több a migráns. Nem érzik magukat biztonságban az erdő közelében.

kép: Facebook

A V4NA-nak arcát és nevét nem vállalva az egyik szabadkai idősebb nő örömét fejezte ki, hogy több a rendőr az erdőbe vezető Majsai Úton, ugyanakkor ez azt eredményezte, hogy a migránsok a kisebb utcákban sétálnak csoportba verődve. Így az addigi békés kertvárosban mindenfelé napközben is zárni kell a kapukat, sőt, az erdő felől néha egy-egy lövést is hallani.

Az erdőben lévő migránsok felfegyverkezve próbálnak átjutni a magyar határkerítésen. Videó is készült arról, ahogy este csoportosan vonulnak az illegális bevándorlók az erdő felé.

Kép: Facebook

Azt, hogy sok a migráns, megerősítik a helyiek Facebook bejegyzései is. A városrész lakói közös csoportot hoztak létre korábban, ahol megbeszélik a Makkhetes ügyes-bajos dolgait, most a bejegyzések jókora többsége arról szól, hogy egymást figyelmeztetik az emberek, hogy merre érdemes vigyázni, épp melyik kis utcában lehet migránsokba futni.

A kommentelők között olyan is akad, aki szerint nem véletlen, hogy épp Szabadkán van ennyi migráns, szerinte az Európai Unió a felelős mindezért.

Más szerint teljesen ellepték a város ezen részét az illegális bevándorlók, mindenhol ott vannak. Azt írja:

„Az ország ezt a területet már nem tartja ellenőrzés alatt. Az erdőben már nem biztonságos sétálni, folyamatosan viszik oda a migránsokat, ha pedig esetleg rendőrök vannak Makkhetesen, akkor alternatív utakat keresnek az erdőig, a táborukig.”

Verica hozzáfűzte, hogy megállítottak egy taxist és azt kérdezték tőle, hogy miért hordja a bevándorlókat hozzájuk. Az volt a válasza, hogy azért, mert az állam azt megengedte, s ha nem ő, akkor majd más viszi őket az erdőbe. “Ezután a migránsokhoz fordultunk. Azt mondtuk nekik, hogy hívjuk a rendőrséget, erre pénzt kínáltak, hogy engedjük el őket, s hallgassunk az ügyről. Mi ezt nem tettük meg, kihívtuk a belügyi szerveket, s jöttek is a határrendészet munkatársai. Ha az illetékesek nem fognak össze, akkor nem szerezzük vissza a megszállt területeket. Csak rosszabb lesz”

– meséli a helyi lakos.

Egy fuvar 50 euró

A taxisok jól keresnek a migránsok fuvarozásával. A V4NA úgy tudja, hogy a városközponttól 3-4 kilométerre lévő erdőbe 50 euróért viszik a bevándorlókat. Ennél jóval többe kerül, ha valakit Zomborból vagy Belgrádból visznek Szabadkára. Ebben az esetben az ár az 50 euró többszöröse is lehet. Egyre többen foglalkoznak ezzel, hiszen elviekben semmi törvényelleneset nem tesznek, mindössze A pontból B pontba fuvaroznak szerbül nem beszélő külföldieket. A személyszállítóknak sem joguk, sem kötelességük bárki személyi adatait elkérni, mielőtt útnak indulnak. Csakis a megemelt viteldíj számít törvényellenesnek.

Videó is készült arról, ahogy a magyar határ menti Bajmok környékén a taxisok migránsokat fuvarozzák.

A V4NA-nak az egyik szabadkai fiatalember azt mesélte, hogy őt is megpróbálták erre a munkára beszervezni, de ő nem vállalta. Annyi lett volna a dolga, hogy migránsokat fuvarozik az erdőbe. Mint mondta, félt attól, hogy – mint fogalmazott – mi van akkor, ha az egyik bevándorló az út végén fizetés helyet elvágja a nyakát, vagy kizsebeli. A másik ok, ami visszatartotta az volt, hogy nem akart lebukni. Az egyik ismerősét lefülelte a szerb rendőrség, 7 év börtönbüntetést kapott, jelenleg is hűvösön van.

Féltik a gyerekeiket a szülők, elhalasztották az erdei tábort is

Környezetvédelmi tábort szerveztek volna kisiskolásoknak a napokban az erdő közelében Szabadkán, a mostani migránshelyzet azonban ezt is megakadályozta. A szülőknek küldött üzenetben a szervezők azt írták, hogy a szálláshely környékén ugyan nyugalom van, a közvetlen közelben nincsenek bevándorlók, de a rendőrség arról tájékoztatta őket, hogy az 5000 hektáros erdő területén becslésük szerint még mindig sok a fegyveres migráns, akik állandó mozgásban vannak.

A belügyi szervek ugyan felügyelik a helyzetet, de mint mondják, még mindig nem biztonságos az erdő. Az erdészek is csak rendőri felügyelettel mehetnek a területre. A szervezők egyelőre halasztást kértek augusztus végére, abban reménykednek, hogy addigra valamelyest rendeződik a helyzet.

A központban nőket zaklatnak, boltosokat fenyegetnek

Késő délután, kora este látható a legtöbb migráns a szabadkai autóbusz-pályaudvar környékén. Csapatokba verődve vonulnak a befogadóközponttól a város központjáig, illetve a határ felé. A buszállomás mellett sok taxis várja őket, üzleti hasznot remélve belőlük. Amíg várakoznak a bevándorlók a közeli kioszkban szerzik be maguknak az enni- és innivalót.

A kisboltban dolgozó kereskedő a V4NA-nak a neve elhallgatását kérve azt mesélte, hogy retteg munka közben. Az alig pár négyzetméteres üzletbe egyszerre több migráns is bemegy.

Mint fogalmazott,

olyan is előfordult, hogy veréssel fenyegették meg őt.

Egy másik fiatal szabadkai nő pedig elmondta, hogy amíg a pályaudvarnál várakozott a bevándorlók mutogattak neki, s ajánlatokat tettek. Arra biztatták, hogy hívja fel őket, de pózoltak is, ami őt megrémisztette, ezért elment a buszállomástól.

A migránsok kedvelt helye még Szabadkán a vasútállomás környéke is. Ott rendszeresen a síneken sétálva próbálnak felkapaszkodni valamelyik járatra, hogy a szebb élet reményében, nyugatra távozzanak.

Szabadka mellett további észak-szerbiai városokban vannak jelen tömegesen a migránsok, problémát okoznak Magyarkanizsa községben, Zomborban és a magyar-szerb-román hármashatárnál is. Letapossák és megdézsmálják a termést, idegen házakba költöznek be.

Az illetékesek, a rendőrök elmondásuk szerint mindent megtesznek a helyzet rendezése érdekében, de ha össze is szedik a bevándorlókat, s valamely dél-szerbiai befogadóközpontba szállítják őket, akkor napokon belül újra megjelennek a magyar határ közelében.

Borítókép forrása: V4NA