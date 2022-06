A tárcavezető bangladesi kollégáját, A. K. Abdul Moment fogadta délelőtt Budapesten, majd a közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a találkozó legfontosabb kérdése a nukleáris együttműködés volt.

Kiemelte, hogy Bangladesben is új atomerőmű épül, ráadásul ugyanaz a kivitelező ugyanolyan típusú reaktorokat telepít ugyanabban a pénzügyi konstrukcióban, mint a paksi bővítés esetében.

A paksi építkezés a jelenleg zajló legnagyobb volumenű és legfontosabb beruházás Magyarországon, ezért fontos, hogy a nemzetközi nukleáris ipari együttműködésünket fejlesszük- hangsúlyozta.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy

nukleáris képzési megállapodást írtak alá, amelynek keretében a bangladesi hallgatók számára elérhető évi száznegyven magyarországi felsőoktatási ösztöndíjas hely közül kezdetben harmincat a leendő nukleáris szakemberek számára fognak fenntartani.

"Magyarországon rendelkezésre állnak azok az oktatási és képzési kapacitások, amelyek nyomán képesek vagyunk arra, hogy nagy számban képezzünk leendő bangladesi nukleáris mérnököket és szakembereket" - húzta alá.

A sajtótájékoztatóról készült videó:

Tájékoztatása szerint

az együttműködés másik pillérét az atomerőmű építésével kapcsolatos tudás és tapasztalatok átadása jelenti, amelynek nyomán felgyorsítható lehet a paksi beruházás megvalósítása. Mint mondta, Bangladesben 2023-ban működésbe lép az első, 2024-ben pedig a második reaktorblokk, és rendkívül fontos lehet az építési és üzemeltetési tapasztalatok átadása.

Nekünk is 2030-ra be kell fejezni az építkezést, hiszen biztonságban akarjuk tudni hosszú távra az energiaellátásunkat, és ehhez a saját nukleáris kapacitás növelése a legjobb és leghatékonyabb eszköz - fogalmazott.

A miniszter végezetül rámutatott, hogy a kétoldalú kapcsolatok minél hatékonyabb fejlesztéséhez személyes jelenlétre van szükség, ezért

a kormány konzuli képviseletet nyitott Dakkában, amely éppen most kezdte meg teljes spektrumú működését.

Mint közölte, ezt a dinamikusan bővülő kereskedelmi együttműködés is indokolja, miután tavaly 40 százalékkal nőtt a magyar-bangladesi kereskedelem volumene, a magyar élelmiszer- és gyógyszeripari, vízügyi technológiák pedig továbbra is rendkívül keresettek a dél-ázsiai országban.

A. K. Abdul Momen a két ország kapcsolatát méltatta, s arra is kitért, hogy a politikai stabilitás nagyban segítette a gazdasági fejlődést mind Bangladesben, mind Magyarországon. Emellett köszönetet mondott a koronavírus elleni vakcinák adományozásáért a budapesti kormánynak.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) hivatalában fogadja Abdul Momen bangladesi külügyminisztert (b) Budapesten 2022. június 7-én (MTI/Soós Lajos)